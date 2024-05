i Autor: @AUTRE; Leon Neal/Pool Photo via AP

Tak będzie wyglądać księżna Kate za 30 lat! Sztuczna inteligencja pokazała prawdę

Co będzie się działo z brytyjską rodziną królewską za 30 lat? Francuski dziennikarze z Paris Match odważyli się zadać to pytanie sztucznej inteligencji. A odpowiedź, jaką uzyskali, była bardzo wyczerpująca! Księżna Kate będzie piękną, dostojną królową matka, William abdykuje, a książę Harry?... Zobacz, jak będzie wyglądać Kate za 30 lat i co według AI stanie się z resztą rodziny królewskiej!