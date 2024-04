Wojna Meghan Markle z królem Karolem! Nie zgadniesz, jaka, to szok w rodzinie królewskiej

Co dalej z wojną na Ukrainie? Jasnowidz Jackowski: obawiam się, że...

Na początku marca żona księcia Harry'ego nieoczekiwanie ogłosiła, że wraca do mediów społecznościowych i otwiera własny biznes! Okazało się, że postanowiła zostać... sprzedawczynią marmolad, talerzy, smarowideł do pieczywa i fartuchów kuchennych. Meghan Markle stworzyła własną markę pod nazwą American Riviera Orchard, oczywiście luksusową. Logo firmy, które pojawiło się na Instagramie, nieco przypomina królewskie herby, pod nim widnieje napis "Montecito" - tak nazywa się eleganckie osiedle gwiazd, na którym od paru lat mieszkają Sussexowie. Żona Harry'ego zaczęła promować American Riviera Orchard, rozsyłając do znajomych i celebrytów słoiki swojego dżemu truskawkowego w koszyczkach pełnych cytryn. A wtedy brytyjscy dziennikarze przypomnieli, że Meghan nie jest pierwszą dżemową księżną!

Nie tylko król. Książę William też ma swój dżem! Czemu ludzie wykupują te przetwory akurat teraz?

Choć przynajmniej w Polsce nie jest to powszechną wiedzą, Meghan Markle to nie pierwsza osoba z rodziny królewskiej, która decyduje się na takie posunięcia! Od lat 90. król Karol III, wówczas książę, sprzedawał dżemy z owoców rosnących na swych włościach w Kornwalii. Także William, odkąd po śmierci Elżbiety II przejął majątek Duchy, sprzedaje za pośrednictwem Waitrose organiczny dżem truskawkowy po 2,80 funta za słoik, zaś dochody zasilają fundusz charytatywny księcia Walii. Kto sprzeda więcej słoików? Meghan czy reszta? Wygląda na to, że teraz jest jeden-zero dla króla... Jak pisze Daily Mail, niemal od razu po rozpoczęciu kampanii reklamowej dżemów Meghan, wyprzedały się na pniu... produkty króla. Ludziom wszystko się pomieszało? A może niektórzy chcieli zrobić na złość Meghan?