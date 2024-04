Ta decyzja Meghan Markle może zadziwić! Znajomi dostali od niej...

Firma Meghan Markle wystartowała. Księżna Sussexu rozsyła ludziom słoiki z dżemem. Będzie hit?

Na początku marca żona księcia Harry'ego nieoczekiwanie ogłosiła, że wraca do mediów społecznościowych i otwiera własny biznes! Okazało się, że postanowiła zostać... sprzedawczynią marmolad, talerzy, smarowideł do pieczywa i fartuchów kuchennych. Meghan Markle stworzyła własną markę pod nazwą American Riviera Orchard, oczywiście luksusową. Logo firmy, które pojawiło się na Instagramie, nieco przypomina królewskie herby, pod nim widnieje napis "Montecito" - tak nazywa się eleganckie osiedle gwiazd, na którym od paru lat mieszkają Sussexowie. Od ogłoszenia powstania American Riviera Orchard do wypuszczenia pierwszego produktu minął miesiąc, być może z powodu szokującego wyznania księżnej Kate. Nie wypadało w takiej chwili mówić o dżemach, poza tym wiadomości o chorobie Kate przyćmiły wszelkie inne wydarzenia związane z brytyjską rodziną królewską. Teraz jednak Meghan Markle znów przypomniała o sobie światu i liczy na to, że jej firma zrobi furorę! Czy tak się stanie?

Meghan Markle sprzedaje dżemy. Zupełnie jak król Karol III i książę William!

Żona Harry'ego zaczęła promować American Riviera Orchard, rozsyłając do znajomych i celebrytów słoiki swojego dżemu truskawkowego w koszyczkach pełnych cytryn. Przypomnijmy, że to nie pierwsza osoba z rodziny królewskiej, która decyduje się na takie posunięcia! Od lat 90. król Karol III, wówczas książę, sprzedawał dżemy z owoców rosnących na swych włościach w Kornwalii. Także William, odkąd po śmierci Elżbiety II przejął majątek Duchy, sprzedaje za pośrednictwem Waitrose organiczny dżem truskawkowy po 2,80 funta za słoik, zaś dochody zasilają fundusz charytatywny księcia Walii.

Meghan chce napisać książkę kucharską i wrócić do prowadzenia bloga w stylu "The Tig"

Na pewno w promocji kuchennych utensyliów i smakołyków pomoże Meghan Netflix. Jak pisze Daily Mail, żona księcia Harry'ego zostanie nie tylko bizneswoman, ale także telewizyjną kucharką. Na ekranie będzie nie tylko kucharzyć, ale i sprzedawać swoje specjały, a w planach jest podobno książka kucharska i powrót do prowadzenia lifestylowego bloga w stylu dawnego "The Tig", w którym przed związaniem się z Harrym Meghan pisała o restauracjach, winach i gotowaniu. Na pierwszym filmiku reklamowym widzimy Meghan nad garami i układającą białe kwiaty w takt piosenki „I Wish You Love” Nancy Wilson. Będzie sukces czy klapa?

