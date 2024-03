Okrutne plotki o księżnej Kate nadal krążą! "To wideo jest fałszywe"

Nie uwierzysz, w czym pan młody poszedł do ślubu! Błagają pannę młodą, by powiedziała "nie"!

Czasy, w których zdjęcie czy film były niezbitym dowodem na cokolwiek, dawno się skończyły. W dobie sztucznej inteligencji, coraz bardziej zaawansowanych programów graficznych i technologii deep fake nawet premier musi niekiedy udowadniać w sądzie, że nie wystąpiła w filmie porno. Z jednej strony trudno się dziwić, że do filmowych dowodów podchodzimy z coraz większą dozą nieufności, z drugiej - czy to już nie przesada? Niedawno księżna Kate wyznała w oświadczeniu wideo, że ma raka i przechodzi chemioterapię, ale są tacy, którzy nadal twierdzą, że coś tu nie gra, a film jest fałszywy! W mediach społecznościowych trwa istna wojna między zwolennikami teorii spiskowych o Kate a tymi, których jej najnowsze wideo przekonało. "Spiskowcy" wskazują na nierówne szczebelki w ławce, na której siedzi Kate - te po prawej są węższe, ale może to tylko kwestia perspektywy. Inni dopatrują się czegoś dziwnego w wyglądzie kwiatów za księżną czy w układzie jej rąk. Głos zabierają też w mediach różni komentatorzy.

Lekarz z USA twierdzi, że oświadczenie Kate "nie ma większego sensu z medycznego punktu widzenia”

Znalazł się nawet jeden lekarz, który stwierdził, iż oświadczenie Kate "nie ma sensu z punktu widzenia medycyny". Niejaki dr Jonathan Reiner powiedział: „Z całym szacunkiem dla rodziny królewskiej, tego rodzaju komunikat prasowy nie ma większego sensu z medycznego punktu widzenia”. Profesor medycyny na Uniwersytecie George'a Washingtona uważa, że operacja, jaką przeszła księżna, musiała być poprzedzona tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym i „jest bardzo prawdopodobne”, że lekarze wiedzieli o nowotworze przed operacją. Może więc po prostu nie mówili tego Kate, by jej przedwcześnie nie martwić?

Rosja, Chiny i Iran mieszały w sprawie Kate?! Tak podejrzewa brytyjski rząd

Tymczasem dziennik "Daily Telegraph", cytując przedstawicieli brytyjskich władz twierdzi, że za teoriami o Kate mogły stać... Rosja, Iran i Chiny. "Częścią sposobu działania wrogich państw jest destabilizacja sytuacji - niezależnie od tego, czy chodzi o podważenie legalności naszych wyborów, czy innych instytucji" - powiedziało dziennikarzom źródło rządowe. Kto ma rację? Nie da się ukryć, że rodzina królewska już raz została przyłapana na fotomontażu. Wielkie agencje oficjalnie wycofały zdjęcie mające przedstawiać Kate z dziećmi zrobione już po jej operacji, potem skasowano je nawet z profilu Instagramowego Kate i Williama. W tej sytuacji samo zastanawianie się, czy nowe wideo Kate jest na pewno prawdziwe, trudno od razu wrzucić do szuflady ze skandalicznymi gafami. Z drugiej strony może lepiej na wszelki wypadek dać na razie księżnej święty spokój i jeszcze trochę poczekać na jej powrót?

starting to think this video was AI generated. The bench slats are completely different widths from one side to another. Her face doesn't even look real. It's very clever. Where is Kate? I don't believe this is her.pic.twitter.com/539wTBgCwx— Harry (@Postecogniac) March 24, 2024

Kate conspiracy theories continue as Harry and Meghan ally claims photos were 'fake' after the Princess of Wales reveals her cancer diagnosis and accuses the Palace of 'North Korea' propaganda while doctor claims the statement does not make 'medical sense' https://t.co/iWVqyXSEUa pic.twitter.com/ZEVkEZmYP6— Daily Mail Online (@MailOnline) March 24, 2024

