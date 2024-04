Nowy sondaż prezydencki może zdumiewać. Trump czy Biden?!

Wybory prezydenckie w USA już 5 listopada. Najnowszy sondaż daje przewagę Bidenowi, jednak nie jest ona duża i pewna

Wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych przesądzą nie tylko o losach USA, ale i reszty świata. 5 listopada, a więc za pół roku o reelekcję powalczą Joe Biden, aktualny amerykański przywódca, zwolennik pomagania Ukrainie w wojnie z Rosją oraz Donald Trump, którego wypowiedzi na temat Rosji, wojny na Ukrainie czy Polski mogły w ostatnich miesiącach nie raz mocno niepokoić. Kto ma większe szanse? Sondaże wskazywały jak dotychczas, że kandydaci demokratów i republikanów idą łeb w łeb, a Joe Biden ma nieco mniejsze szanse niż Donald Trump. Wyniki najnowszego sondażu mogą mocno zaskoczyć! Takiego wyniku nie wszyscy się spodziewali.

"Sprawa jest na ostrzu noża. Biden jest obecnie na dobrej drodze do utrzymania się w Białym Domu"

Jak się okazuje, na prowadzenie wysuwa się teraz Joe Biden. Wskazuje na to badanie Stack Data Strategy, opublikowane przez Daily Mail. Sondaż wykorzystuje tak zwany model MRP, który w ostatnich latach był najbardziej wiarygodnym narzędziem służącym do przewidywania wyników wyborów. Według tego badania Biden zdobyłby 287 głosów elektorskich, a Donald Trump 251. Liczba głosów elektorskich niezbędna do wygrania wyborów prezydenckich w USA to 270. "Sprawa jest na ostrzu noża" - podkreśla jednak Joe Bedell, szef Stack Data Strategy. "Według naszych dogłębnych badań prezydent Biden jest obecnie na dobrej drodze do utrzymania się w Białym Domu. Ale margines błędu w niektórych stanach to zaledwie jeden punkt procentowy" - dodaje.

