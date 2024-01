Donald Trump kolejnym prezydentem USA? Jest coraz bliżej sukcesu, co to oznacza dla Polski?

Donald Trump wygrał prawybory w New Hampshire, wcześniej zwyciężył w Iowa. Były prezydent USA coraz pewniejszy wygranej w wyborach prezydenckich w USA

Donald Trump idzie jak burza. Ekscentryczny eks prezydent USA wygrał kolejne prawybory. To one zdecydują o tym, kto zostanie wystawiony jako kandydat w wyborach - i coraz więcej wskazuje na powtórkę walki Trumpa z Bidenem. Najpierw Trump zdecydowanie zwyciężył w Iowa, gdzie uzyskał 51 proc. głosów. głosów. Były gubernator Florydy Ron DeSantis otrzymał ich tam tylko 21 proc., a była ambasador USA przy ONZ Nikki Haley - 19 proc. W dodatku to czyni eks prezydenta pierwszym kandydatem w historii prawyborów w tym stanie, który zdobył ponad połowę wszystkich głosów. Teraz Trump odniósł sukces również w New Hampshire, a po stronie demokratów wygrał Joe Biden. Republikanin zdobył około 54 proc. głosów, a Nikki Haley 45 proc.

Trump o swojej rywalce Nikki Haley: 'Kim do cholery była ta oszustka, która wyszła na scenę przede mną?'

Donald Trump po ogłoszeniu wstępnych wyników prawyborów w New Hampshire wygłosił z mównicy tyradę w swoim stylu, nazywając rywalkę "oszustką". "Mogę tu wyjść i powiedzieć wszystkim: 'O, dziękuję za zwycięstwo, to wspaniałe'. Albo mogę też wyjść i powiedzieć: 'Kim do cholery była ta oszustka, która wyszła na scenę przede mną i jak gdyby ogłosiła zwycięstwo?'. Ona tak naprawdę bardzo słabo się spisała. A musiała wygrać" - mówił były prezydent, odnosząc się do wystąpienia Haley, która nie ogłosiła wycofania kandydatury i powiedziała, że walka trwa. "Ten wyścig jest daleki od zakończenia. Wciąż zostały dziesiątki stanów" - powiedziała Haley podczas przemówienia, w którym pogratulowała zwycięstwa Trumpowi. Z kolei u demokratów Joe Biden zgarnął 70 proc. głosów, choć... formalnie nie kandydował, bojkotując głosowanie.

Trump: "Musisz zrozumieć, że jeśli Europa zostanie zaatakowana, nigdy nie przyjdziemy wam z pomocą, by was wesprzeć"

Według "Politico" Donald Trump powiedział szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w 2020 roku, że nigdy nie przyjdzie z pomocą Europie w razie ataku. Dziennikarze powołali się przy tym na komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry'ego Bretona. "Musisz zrozumieć, że jeśli Europa zostanie zaatakowana, nigdy nie przyjdziemy wam z pomocą, by was wesprzeć" - miał powiedzieć Trump. Miał też stwierdzić, cytowany przez Bretona: "A tak w ogóle, NATO jest martwe i z niego wyjdziemy, wyjdziemy z NATO. I dodał: 'przy okazji, jesteście mi winni 400 mld, bo nie zapłaciliście, wy Niemcy, tyle, co musieliście zapłacić za obronę'". Tutaj pojawia się pewna względnie dobra wiadomość - Trump może tak tylko straszyć, żeby uzyskać pieniądze, tak jak republikańscy senatorowie blokowali pakiety pomocowe dla Ukrainy, by uzyskać przegłosowanie ostrzejszej polityki migracyjnej.

Donald Trump wins New Hampshire's Republican primary, CNN projects, defeating Nikki Haley. It's the first time in the modern primary era that the same candidate has won both Iowa and New Hampshire Republican contests, cementing Trump's hold on the GOP. https://t.co/xLYMBqCtuU pic.twitter.com/8NZ7EBhZNU— CNN (@CNN) January 24, 2024

