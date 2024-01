Rosną szanse Trumpa w wyborach. "Putin i ja dobrze się dogadywaliśmy"

Donald Trump ma realne szanse wygrać wybory prezydenckie w USA w 2024 roku. Zaliczył duży sukces podczas prawyborów w Iowa

Donald Trump następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych? To realna perspektywa. Popularność ekscentrycznego polityka nie maleje, a skandale i procesy z jego udziałem, nie wspominając o niesławnej roli, jaką odegrał podczas pamiętnego ataku na Kapitol, nie przeszkadzają jego wielbicielom. Teraz Trump potwierdził swoją popularność. W prawyborach w Iowa uzyskał 51 proc. głosów. głosów. Były gubernator Florydy Ron DeSantis otrzymał ich tylko 21 proc., a była ambasador USA przy ONZ Nikki Haley - 19 proc. W dodatku to czyni eks prezydenta pierwszym kandydatem w historii prawyborów w tym stanie, który zdobył ponad połowę wszystkich głosów. Po ogłoszeniu wyników Trump wygłosił przemówienie, w którym ogłosił, że "rozwiąże kwestię Ukrainy i Izraela". "Rosja nigdy nie zaatakowałaby Ukrainy, gdybym był prezydentem. Putin i ja dobrze się dogadywaliśmy, dogadywaliśmy się bardzo dobrze - to dobra rzecz, nie zła rzecz" - przekonywał Trump. Kolejne prawybory odbędą się 23 stycznia w New Hampshire.

Trump: "Musisz zrozumieć, że jeśli Europa zostanie zaatakowana, nigdy nie przyjdziemy wam z pomocą, by was wesprzeć"

Według "Politico" Donald Trump powiedział szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w 2020 roku, że nigdy nie przyjdzie z pomocą Europie w razie ataku. Dziennikarze powołali się przy tym na komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry'ego Bretona. "Musisz zrozumieć, że jeśli Europa zostanie zaatakowana, nigdy nie przyjdziemy wam z pomocą, by was wesprzeć" - miał powiedzieć Trump. Miał też stwierdzić, cytowany przez Bretona: "A tak w ogóle, NATO jest martwe i z niego wyjdziemy, wyjdziemy z NATO. I dodał: 'przy okazji, jesteście mi winni 400 mld, bo nie zapłaciliście, wy Niemcy, tyle, co musieliście zapłacić za obronę'". Tutaj pojawia się pewna względnie dobra wiadomość - Trump może tak tylko straszyć, żeby uzyskać pieniądze, tak jak republikańscy senatorowie blokowali pakiety pomocowe dla Ukrainy, by uzyskać przegłosowanie ostrzejszej polityki migracyjnej.

Trump dalej straszy: "To, czy wypełnimy swoje zobowiązania wobec NATO zależy od tego, jak będą nas traktować"

"Pomysł, że mógłby porzucić naszych sojuszników, jeśli nie dostanie tego, czego chce, podkreśla to, co już wiemy o Donaldzie Trumpie: jedyną osobą, na której mu zależy, jest on sam" - skomentował te doniesienia "Politico" rzecznik sztabu Bidena Ammar Moussa. To nie wszystko. Trump również teraz otwarcie mówi o możliwości pozostawienia Europy samej sobie w razie wojny. "To, czy wypełnimy swoje zobowiązania wobec NATO zależy od tego, jak będą nas traktować" - powiedział na początku 2024 roku były prezydent podczas spotkania wyborczego w stanie Iowa. "Oni nas wykorzystywali. Kraje europejskie nas wykorzystywały (...) oszukiwały nas na handlu, wykorzystywały naszą ochronę" - mówił Trump. "Poszedłem do nich i powiedziałem: nie będę was chronił. Oni powiedzieli: 'mówisz to poważnie?'. Powiedziałem, że tak. I następnego dnia zaczęły spływać miliardy dolarów" - mówił Trump.

Putin is basically Trump’s campaign manager. And he’s using his “genius” war as leverage to reinstall trump. It’s sick and broken and republicans should choose country over party but won’t—and instead they’re handing a criminal foreign dictator a puppet president to rule for him. https://t.co/OamnbDSfo2— Luke Zaleski (@ZaleskiLuke) January 11, 2024

