Szokująca metamorfoza Donalda Trumpa! "Stoi za tym kobieta"

Donald Trump chudnie przed wyborami. Melania Trump motywuje byłego prezydenta USA do diety i sportu

Donald Trump chce jeszcze raz zostać prezydentem USA i nie brakuje mu determinacji w dążeniu do celu. Doszło nawet do tego, że znany z zamiłowania do smakołyków były amerykański przywódca zaczął się odchudzać! I już widać wielką metamorfozę. O sprawie napisał "New York Post", powołując się na ekskluzywne informacje od osób z otoczenia polityka. Podobno Donald Trump zrzucił w ostatnich miesiącach aż czternaście kilogramów, a za jego przemianą kryje się nie tylko ambicja polityczna, ale i pewna kobieta. Tym razem nie jest to żadna gadatliwa gwiazda porno, a jego własna żona Melania Trump. Jak donosi "New York Post", była pierwsza dama aktywnie pomaga mężowi wrócić do formy.

Nie widuje się już Trumpa z jego ulubionymi "lodami lub ciastem czekoladowym z dwiema gałkami lodów waniliowych"

To właśnie Melania Trump miała wprowadzić w życie Donalda Trumpa rewolucyjne nawyki żywieniowe, odciągajac go od słodyczy i bufetu w klubie golfowym, który wcześniej Trump podobno lubił pustoszyć... "Ludzie w klubie twierdzą, że odżywia się zdrowiej" - zdradza tajemnicze źródło amerykańskim dziennikarzom. Nie widuje się już Trumpa z jego ulubionymi "lodami lub ciastem czekoladowym z dwiema gałkami lodów waniliowych". Jeszcze inne źródło zapewnia: "Uprawia dużo sportu. Teraz wygląda dobrze". Nikt nie potwierdza, by Trump uległ modzie na pewien popularny lek na odchudzanie, który ostatnio robi furorę w USA. Podobno to wszystko tylko dieta, brak lodów i siłownia!

i Autor: Ap Photo, East News

Sonda Czy Donlad Trump wygra wybory w 2024 roku? Tak Nie Nie mam zdania

Melania Trump behind Donald's alleged weight loss as he skips 'sundaes' and 'cake' at Mar-a-Lago buffet: sources https://t.co/lkWKsbrwwM— ♏𝒆𝒉𝒎𝒆𝒕𝒙𝒌 (@mehmetxtrk) January 10, 2024

Quiz. Wykształcenie polskich polityków. Czy wiesz jakie studia ukończyli znani polscy politycy? Pytanie 1 z 20 Jarosław Kaczyński, prezes PiS, jest: magistrem prawa doktorem nauk prawnych magistrem ekonomii doktorem nauk ekonomicznych Dalej