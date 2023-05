Szokujące doniesienia o małżeństwie Trumpów! Ogromna zmiana

Melania Trump i Donald Trump "bliżej niż kiedykolwiek". Miłość eks prezydenckiej pary rozkwita?

Podczas prezydenckiej kadencji Donalda Trumpa nie ustawały plotki na temat jego życia osobistego. I były to nie tylko niezliczone opowieści na temat gwiazdy porno Stormy Daniels, z którą znajomość po dziś dzień prześladuje eks prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mówiło się także o kryzysie małżeńskim, jaki rzekomo dotknął Donalda Trumpa i Melanię Trump. Melania podobno nie najlepiej zniosła doniesienia o biuściastej pornogwieździe, która twierdziła, że Trump romansował z nią, gdy Melania była w ciąży z Barronem. Do tego dawna modelka nie miała zgodnie z plotkami ochoty na pełnienie obowiązków pierwszej damy. Plotki o nadciągającym rozwodzie pierwszej pary narastały... A co teraz? Trump jest pogrążony w coraz większych kłopotach, nie jest już prezydentem, wielu ludzi nie chce go znać, do tego został skazany w procesie o napastowanie seksualne. Zapewne niejedna żona w tej sytuacji powiedziałaby: "Dość!".

Melania Trump marzy o byciu pierwszą damą. "Trump naprawdę rozkwita w jej pobliżu"

Ale Melania Trump nie zamierza tego robić! Jak informuje "Page Six", dawna para prezydencka przezwyciężyła kryzys w swojej miłości. "Są bliżej niż kiedykolwiek" - informuje tajemnicza osoba z otoczenia pary. "Trump naprawdę rozkwita w pobliżu Melanii" - dodaje. Nie dość, że małżeństwo ma się świetnie, to jeszcze Melania pokonała niechęć do Białego Domu. Była dawniej sceptyczna wobec funkcji pierwszej damy, ale wszystko się zmieniło i podobno marzy o tym, by znów pełnić swoje dawne obowiązki. Czy ma na to szanse? Wszystko okaże się w 2024 roku, wtedy właśnie w listopadzie odbędą się kolejne wybory prezydenckie w USA. Zarówno Trump, jak i Biden zapowiedzieli walkę o Biały Dom.

