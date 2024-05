LUNA nie zapewniła Polsce awansu do finału Eurowizji! Zostawiła serce na scenie, ale nie udało się

To, za co Luna najbardziej obrywa, może być jej dużym atutem na Eurowizji. Mało kto o tym pomyślał

Eurowizja 2024: Pierwszy półfinał za nami! Poznaliśmy kraje, które awansowały do wielkiego finału, i wśród nich niestety nie ma Polski! Tym samym Luna wraz z utworem "The Tower" NIE zaprezentują się podczas finału, który odbędzie się w szwedzkim Malmo w sobotę, 11 maja 2024 roku. Aleksandra Wielgomas utarła nosa hejterom i pokazała, że ciężką pracą może poprawić pewne niedociągnięcia. Nie był to może występ idealny, ale widać, jak wiele serca 24-latka w niego włożyła. Poprawiła wokal i świetnie zaprezentowała się na imponującej scenie, urzekając zagraniczną publikę. To jednak było za mało. A trzeba przyznać, że przecież łatwego zadania Luna nie miała. Od początku mierzyła się z krytyką: ludziom nie podobało się to, że pochodzi z bogatej rodziny - pojawiły się bowiem zarzuty, że firma Dawtona "kupiła" jej udział w konkursie, dzięki czemu wygryzła Justynę Steczkowską, która była tegoroczną faworytką. Potem krytykowano samą piosenkę, a nawet wygląd Luny, którego oryginalność akurat w przypadku Eurowizji jest przecież tak naprawdę dużym atutem. Z niepokojem fani obserwowali też wpadki wokalne Aleksandry, które zdarzały jej się przed eurowizyjnym półfinałem. Mimo ciężkiej pracy, Polska nie awansowała do finału. Ale za to serce zostawione na scenie należą się brawa.

Pierwszy półfinał Eurowizji, który odbył się we wtorek, 7 maja, za nami, ale to nie koniec emocji. Czeka nas jeszcze drugi półfinał - w czwartek, 9 maja. A później finał, w sobotę, 11 maja, w którym już niestety nie wystąpi Luna z utworem "The Tower".

