Bartek Wasilewski wygrał Mam Talent w TVN i zdradził, jaka Agnieszka Chylińska jest poza kamerą! Ups, to chyba miało być tajemnicą

likp 11:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Bartek Wasilewski w świetnym stylu wygrał ostatnią edycję programu "Mam Talent" w TVN. Ponoć do udziału w show namówiła go nauczycielka matematyki. Ciekawsze jest jednak to, co chłopakowi prywatnie - za kulisami - powiedziała Agnieszka Chylińska, czyli jedna z jurorek w "Mam Talent". Bartek Wasilewski zdradził, jaka piosenkarka jest poza kamerą. Ups, to chyba miało być tajemnicą.