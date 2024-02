Alarm w sprawie Agnieszki Chylińskiej! Ekspert ostrzega: Zmiany mogą być nieodwracalne

Agnieszka Chylińska eksperymentuje z włosami. Porównali ją do... średniowiecznego giermka

Agnieszka Chylińska znana jest z zamiłowania do tatuaży i częstych eksperymentów z włosami. Podczas zeszłorocznego Sopot Festival zauważyliśmy u piosenkarki nowy tatuaż, który pojawił się tuż nad okiem. Z kolei o zmianach fryzur u Agnieszki Chylińskiej można napisać całkiem opasłą książkę. W maju zobaczyliśmy piosenkarkę po wyjściu z salonu fryzjerskiego. Fani zaczęli porównywać ją do... średniowiecznego giermka. Częste eksperymenty na głowie jednak mogą źle się skończyć. Znany stylista gwiazd Łukasz Darłak, który jest wysokiej klasy ekspertem od fryzur, jest wyraźnie zaniepokojony postępowaniem Agnieszki Chylińskiej. - Pani Agnieszko, aż chciałoby się zaśpiewać "Kiedy powiem sobie dość". Mówi się, że każda zmiana w życiu zaczyna się od zmiany fryzury - i chyba tak jest. Czy każda metamorfoza była udana? To kwestia gustu, o gustach się ponoć nie dyskutuje! - zaznaczył fryzjer znany m.in. z programu "The Voice od Poland" , zawiązując do jednej z piosenek grupy O.N.A, w której wokalistka zaczynała karierę.

Ekspert Łukasz Darłak ostrzega Agnieszkę Chylińską: "Czasami tak szybkie i radykalne zmiany kolorów mogą być bolesne i nieodwracalne"

To jednak nie wszystko. Łukasz Darłak ostrzega przed zmianami. Poniósł alarm w sprawie Agnieszki Chylińskiej! Znów przy tym zacytował słowa utworu O.N.A. - Najważniejsze to odpowiedzieć sobie na pytanie "czy warto było szaleć tak?"... Czasami tak szybkie i radykalne zmiany kolorów mogą być bolesne i nieodwracalne, jeśli chodzi o kondycję włosów - ostrzegał ekspert. Przy okazji Agnieszka Chylińska dostała od niego zaproszenie. - Pani Agnieszko, zapraszam - może i nam udałoby się zaskoczyć fanów czymś nowym. Dodam jeszcze, że tak silna osobowość, jak pani Agnieszki. zasługuje na najbardziej oryginalne fryzury, choć nie mogą one dominować, tylko podkreślać urodę i charakter! W przypadku Agnieszki wszystko się zgadza - podkreślił Łukasz Darłak.

