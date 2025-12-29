Kim naprawdę jest Bogdan Trojanek? Sąsiedzi ujawniają sekrety z dzieciństwa "Białego Cygana"

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-29 14:08

Bogdan Trojanek dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci romskiej sceny muzycznej w Polsce. Sceny festiwali, państwowe odznaczenia i medialny rozgłos to jednak tylko część jego historii. Za sukcesem stoi dzieciństwo spędzone w Sławnie, rodzina, która była dla sąsiadów prawdziwym oparciem, i dom, w którym muzyka brzmiała od rana do nocy. Dziennikarze Voxfm.pl dotarli do osoby, która znała Trojanków od podszewki i po latach opowiada, jaki naprawdę był mały Bogdan.

Choć dziś nazwisko Trojanek zna cała Polska, początki były zupełnie zwyczajne. Bogdan przyszedł na świat 1 kwietnia 1966 roku w Sławnie, w wielodzietnej romskiej rodzinie. Był trzecim dzieckiem Krystyny i Jana Trojanków. Już jako nastolatek zdradzał artystyczne zapędy, pierwszą formację muzyczną założył jeszcze w latach 80. Prawdziwy przełom nastąpił jednak dopiero pod koniec lat 90., gdy powstał rodzinny zespół Terne Roma, który do dziś uchodzi za jeden z symboli romskiej kultury muzycznej.

Zobacz też: Dziadek "męża" Viki Gabor to znany wokalista. Wiemy, jak wyglądało jego dzieciństwo

Zwykły blok, wróżby i tajemnice rodziny Trojanków. Prawda wychodzi po latach

Zanim jednak pojawiły się estrady i nagrody, był blok, podwórko i sąsiedzi. Rozmówczyni dziennikarzy Voxfm.pl ze Sławna wspomina, że Bogdan wyróżniał się już jako dziecko. Miał jasne włosy i niebieskie oczy, co w romskiej społeczności budziło ciekawość, ale nigdy nie stało się powodem wykluczenia. Przeciwnie - był dzieckiem, które wszyscy znali.

Był niezwykle pogodnym dzieckiem. Od małego na jego twarzy zawsze gościł uśmiech. Uwielbiał bawić się z moimi dziećmi na podwórku. Lubił rozmawiać z sąsiadami na różne tematy. Niezwykle ciekawe dziecko, które zadawało dociekliwe pytania. Szczególnie uwielbiał zwierzęta - gdy u jego babci trwał remont, rozmawiał ze szwagrem na temat gołębi [...] Gdy mąż robił u nich drobną robotę, przyniósł gorący kompot, bo "babcia kazała, żeby się panowie napili, bo zmęczeni" [...] Ledwo zaczął chodzić, a już tańczył! Od małego pisał sam piosenki. Układał w głowie i po swojemu śpiewał. Śmialiśmy się, że zostanie światową gwiazdą i mieliśmy rację - mówiła informatorka.

Zobacz też: Bogdan Trojanek komentuje ślubną aferę Viki Gabor. "Romskie prawo się wczoraj dokonało, a do polskiego na pewno dojdzie"

Ważną rolę w jego wychowaniu odegrała babcia. To ona przez pewien czas opiekowała się Bogdanem. Była postacią barwną i zapamiętaną przez całe osiedle. Znana z pogody ducha, rozmów o życiu i… wróżenia z kart.

Zawsze uśmiechnięta i pozytywna. Uwielbiała rozmawiać o życiu. Babcia Trojanka wróżyła z kart i zawsze mówiła prawdę. Robiła to sama z siebie, nie od każdego bierze pieniądze. Wzięła ode mnie koszulkę, która na nią nie pasowała. Ta wróżba się spełniła, że poszukuje mnie osoba z mojego dzieciństwa. Kilka dni później był pan, który faktycznie mnie poszukiwał w sprawie mojego dzieciństwa - powiedziała VOX FM informatorka.

Rodzice Trojanka również zapisali się w pamięci mieszkańców jako ludzie serdeczni i pomocni. Ich mieszkanie było skromne, ale zadbane, pełne obrazów religijnych i domowego ciepła. Drzwi były zawsze otwarte, a kawa i rozmowy toczyły się do późna. Muzyka była obecna w ich codzienności nieustannie. Nawet zwykłe sytuacje zamieniały się w małe koncerty. Śpiewali, żartowali, tańczyli - życie było dla nich powodem do radości.

Gdy dziecko mi zachorowało, to pomagali mi, żebym nie była sama i się nie załamała. Sprawdzali się też w trudniejszych sprawach. Przyszłam z pracy i widzę, że zginęły mi sanki. Trojanki mieli gości, ale poszłam poprosić o pomoc. Mówię do nich, czy nie widzieli sanek, bo zaginęły. Tata Bogdana powiedział, że zaraz je znajdą i mam się nie martwić. Po chwili je znalazł. W ich miejscu nigdy nic nie ginęło. Jak coś się komuś zdarzyło, to oni zawsze byli pierwsi z pomocą do sąsiadów. Można było na nich liczyć [...] Gdy Bogdan był w Sławnie wspominał właśnie dzieciństwo w naszym mieście. Niestety nie udało mi się z nim zamienić żadnego słowa, ale inni sąsiedzi już się do niego dopchnęli. Wiem, że wspominali dawne czasy, gdy był małym i beztroskim dzieckiem, a czas leciał inaczej - mówiła kobieta dziennikarzom VOX FM.

Zobacz też: Rodzice Viki Gabor zawsze ją wspierali. Teraz wydali swoją 18-latkę za mąż za wnuka romskiego piosenkarza

Zobacz naszą galerię: Kim naprawdę jest Bogdan Trojanek? Sąsiedzi ujawniają sekrety z dzieciństwa "Białego Cygana"

Kim naprawdę jest Bogdan Trojanek? Sąsiedzi ujawniają sekrety z dzieciństwa Białego Cygana
20 zdjęć
Sonda
Czy lubisz Viki Gabor?
Nowe nagranie Viki Gabor zaskoczyło jej fanów. Internauci nie poznają młodej wokalistki
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Viki Gabor