Bogdan Trojanek komentuje ślubną aferę Viki Gabor. "Romskie prawo się wczoraj dokonało, a do polskiego na pewno dojdzie"

Kiedy Bogdan Trojanek pokazał w sieci zaślubiny swojego wnuka i Viki Gabor, 18-letniej piosenkarki, która od kilku lat pnie się po szczeblach kariery, w sieci zawrzało. Niektórzy fani Viki nie wierzyli w to, co zobaczyli. A zobaczyli nagranie z romskiej uroczystości, która sprawiła, że Viki i jej partner zostali "Mężem i żoną według naszego [romskiego - przyp. red.] prawa Romanipen".

Gdy na parę wylał się hejt, artysta usunął nagrania, na których tłumaczył, że Viki jest już w jego rodzinie, w Giovani wszedł do rodziny Gaborów. Później poinformował o tym, że musiał zlikwidować wideo z sieci, ponieważ jego wnuk i Viki "strasznie to przeżywają". Teraz Trojanek komentuje zamążpójście Gabor!

Romskie prawo już się dokonało. Viki Gabor ma męża, ale nie w świetle polskiego prawa

Bogdan Trojanek umieścił na swoim profilu na Facebooku film z zaślubin, bo połączenie dwóch cygańskich rodów bardzo go ucieszyło. Dumny dziadek pokazał wnuka i jego wybrankę, ale szybko tego pożałował. Teraz wyznał, że młodzi znają się już od dawna (faktycznie, już 1,5 roku temu ich rodziny omawiały wspólną przyszłość).

Tak skomentował sprawę ślubu w rozmowie z Pudelkiem:

Przestrzegamy romskie prawo i polskie prawo. Romskie prawo się wczoraj dokonało, a do polskiego na pewno dojdzie. Oni się nie poznali wczoraj, oni się znają już bardzo długo. I stało się, jak się stało. (…) Moje słowa o porwaniu były w dobrym znaczeniu. Nikt Viki nie porwał, oni się znają długo. (…) Ja tylko mogę jako dziadek pobłogosławić swoje wnuki, żeby byli szczęśliwi, żeby byli zdrowi, żeby układało się im fajnie życie. (…)

I zapewnił, że nikt nie zamierza wpływać na to, by Gabor zakończyła karierę:

Viki będzie wspierana przeze mnie i przez mojego wnuka, żeby rozwijała karierę. To nasza polsko-romska artystka, która kocha Polskę tak samo, jak i my, a że pokochała Roma, to się tylko cieszyć z tego powodu.

Trojanek nie mógł spać przez internetowy hejt

Piosenkarz, który pojawia się i na festiwalach, i w TVP, i był nagradzany przez polskie władze, bardzo przeżył hejt, jaki wylał się na niego, jego wnuka oraz jego ukochaną Viki. Przy okazji wyszło na jaw, że Giovani, pan młody, ma 19 lat.

Jestem artystą, kompozytorem i działaczem społecznym nagrodzonym wieloma pięknymi odznaczeniami. Ja się w życiu nie spodziewałem, że moja Polska, mój piękny kraj, Polska z piękną tradycją i naród katolicki będzie tak hejtował ludzi młodych, artystów, którzy się pobrali z miłości. Ja się w życiu nie spodziewałem, że taki będzie hejt na młodych ludzi. Oni bardzo wczoraj to wszystko przeżywali. Ja prawie całą noc nie spałem, bo przeżywałem żal dzieci: 18-letniej Viki i mojego 19-letniego wnuka. Ja walczę z dyskryminacją dla innych. Nie spodziewałem się nienawiści na moją rodzinę i rodzinę Viki Gabor. Ten hejt może być, ale tylko jeśli nie ma podłoża rasistowskiego. My jako artyści jesteśmy na to narażeni. Usunąłem wideo ze względu na mojego wnuka i Viki, bo nie chciałem, żeby czytali te komentarze - mówił Trojanek Pudelkowi.

59-letni Bogdan Trojanek prywatnie jest mężem Samanty (w związku od 45 lat), ojcem trójki dzieci, ma ośmioro wnucząt. Jest już nawet pradziadkiem - ma prawnuczkę Sofiję Anastazję! Wnuczki Michela i Lawenda występują z dziadkiem na scenie.

