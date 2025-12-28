Viki Gabor ma tylko 18 lat. Dopiero co pokazywała swój pierwszy dom, teraz jest po romskim ślubie!

Viki Gabor w tym roku skończyła 18 lat, wprowadziła się do nowego domu, w którym mieszka całkiem sama oraz... wzięła cygański ślub. 27 grudnia w mediach społecznościowych pojawiły się filmy pokazujące ceremonię romskich zaślubin piosenkarki z wnukiem Bogdana Trojanka, romskiego artysty, Giovanim. Nagrania narobiły zamieszania!

Na filmie opublikowanym przez Bogdana Trojanka widać fragmenty obrzędu, który sprawił, że Viki i Giovani zostali "Mężem i żoną według naszego prawa Romanipen"! Widok młodej pary wywołał burzę komentarzy. W efekcie 59-latek usunął wideo i poinformował:

Nie spodziewałem się takiego zachowania ludzi. Dla spokoju Viki i mojego wnuka usuwam nagrania. Oni to strasznie przeżywają. Odniosę się za parę dni do tego hejtu.

Viki Gabor robi karierę. Kupiła sobie własny luksusowy dom

Gabor ma "męża", ale ich związek w świetle polskiego prawa nie jest formalny. Czy 18-latka wyjdzie za swojego wybranka? Tego nie wiadomo. Viki milczy na ten temat, zresztą nigdy nie zdradzała wiele o swoim życiu prywatnym. Póki co młoda gwiazda skupiała się na rozwoju kariery, nagrywaniu kolejnych utworów, występach przed publicznością. Dzięki temu już od najmłodszych lat zarabia i stać ją na samodzielne życie w luksusowym domu.

Niedawno pokazała go w TVN-ie, a konkretnie w "Dzień dobry TVN". Do wnętrza zaprosiła Mateusza Hładkiego. Zdecydowanie nie oszczędzała podczas urządzania własnego gniazdka. W kuchni na jednej ze ścian lśni granit brazylijski, luksusowe dodatki widoczne są w całym domu. W salonie na ścianie położyła tapetę marki Dolce&Gabbana! Z kolei na piętro wchodzi się po transparentnych schodach. Dom jest duży, otoczony drzewami.

Młodziutka gwiazdka mieszka w domu sama, ale nie może narzekać na brak towarzystwa.

Czuję się dorosłą osobą, bo mieszkam sama i podejmuję decyzje, ale tak naprawdę codziennie ktoś do mnie wpada, czasami nawet nie mam time alone. (...) Moi rodzice mają fajne podejście. Nic nigdy w życiu złego nie zrobiłam, mają zaufanie, bo jestem dobrym dzieciakiem - powiedziała w "DDTVN".

O samodzielnym mieszkaniu mówiła też w "Halo, tu Polsat". Studio odwiedziła na początku grudnia. Wówczas nie zająknęła się na temat swojego życia uczuciowego.

Lubię być sama, lubię mieszkać sama, myślę, że to jest super. Dużo czasu poświęcam na pisanie muzyki. Jak jestem sama, mam czas, żeby się zrelaksować, żeby pomyśleć, o czym chcę pisać i w jakim kierunku muzycznym chcę iść. (...) Myślę, że to było mi jednak potrzebne, żeby pobyć samemu przez jakiś czas - opowiadała.

