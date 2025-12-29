Viki Gabor mówiła o romskim ślubie i ukochanym w piosenkach?! Wszyscy przegapili te "znaki"

Szok po informacji o romskim ślubie Viki Gabor

W miniony weekend sieć obiegło nagranie, na którym Bogdan Trojanek poinformował, że Viki Gabor wzięła romski ślub z jego wnukiem, Giovanim. Choć ceremonia nie ma mocy prawnej w Polsce, wywołała ogromne poruszenie. Fani byli w szoku – piosenkarka w wywiadach konsekwentnie podkreślała, że jest singielką.

Niedługo później Viki Gabor w swoich mediach społecznościowych potwierdziła, że jest zaręczona i szczęśliwa. Dziadek Giovaniego dodał natomiast, że ich relacja trwa od dłuższego czasu i nie jest impulsem ani chwilową fascynacją.

Piosenki, które mówiły więcej niż wywiady

Choć w rozmowach z mediami Viki Gabor nie zdradzała szczegółów swojego życia uczuciowego, jej twórczość mogła być znacznie bardziej szczera. W tekstach piosenek artystka wielokrotnie zwraca się bezpośrednio do ukochanego, opisując emocje, bliskość i silną więź.

Szczególną uwagę zwraca utwór "Nie mieszaj", który ukazał się w czerwcu 2024 roku. To właśnie tam pojawia się wers, który dziś internauci interpretują jako nawiązanie do romskiej tradycji porwania panny młodej.

"Nie pytaj mnie co lubię / Domyśl się, za dużo zadajesz pytań Nie pytaj mnie co lubię / Porwij mnie tak jak ostatni bandyta Nie pytaj mnie co lubię / Tej nocy szczęśliwi czasu nie liczą"

- śpiewa Viki Gabor w piosence "Nie mieszaj".

Dziś te słowa nabierają zupełnie nowego znaczenia.

"Wyobraźnia" – intymne wyznanie miłości

Jeszcze wyraźniej uczucia Viki Gabor wybrzmiewają w utworze "Wyobraźnia" z albumu "Spektrum uczuć". To piosenka, w której artystka nie ukrywa, że myśli o konkretnej osobie i że jest to relacja wyjątkowa.

"Tańczysz w mojej wyobraźni / Bo nigdy nie miałam okazji / Spotkać kogoś takiego jak ty"

- słyszymy w piosence "Wyobraźnia".

W kolejnych wersach Viki opisuje bliskość, czułość i emocjonalne bezpieczeństwo, jakie daje jej ukochany.

"Myślę o twoich oczach / W których mogę się odbić / Myślę o twoich włosach / W których chcę zgubić dłonie / O tym jak bardzo mnie kochasz / I jak bardzo się boisz / Że mógłbyś mnie kiedyś stracić"

- śpiewa Viki Gabor w utworze "Wyobraźnia".

Warto podkreślić, że Viki Gabor jest współautorką tekstów do obu piosenek. To sprawia, że zawarte w nich słowa nie są jedynie sceniczną kreacją, lecz mogą być osobistym zapisem uczuć i doświadczeń. Dziś, po ujawnieniu informacji o romskim ślubie, wiele fragmentów jej twórczości brzmi jak subtelne zapowiedzi.

Wygląda na to, że Viki Gabor od dawna przemycała w swoich piosenkach romantyczne wyznania i symbole bliskie romskiej kulturze. Być może to właśnie muzyka była dla niej najbezpieczniejszym sposobem mówienia o miłości.

Viki Gabor dosadnie o hejcie: "Obrywa mi się za wszystko"