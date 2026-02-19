Polska Pieroguszka hitem igrzysk! Trafiła w ręce samego Snoop Dogga! "Tego nie było w naszym bingo"

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-02-19 8:25

Przed startem XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich nikt nie spodziewał się, jak wielkim hitem stanie się polska... Pieroguszka! Pluszowy pieróg jest nieoficjalną maskotką naszych łyżwiarzy. Teraz mówi o niej cały świat. Jej urokowi nie mógł oprzeć się również i sam Snoop Dogg! Amerykański raper spotkał się z polskimi olimpijczykami i otrzymał własny egzemplarz "Pierogini".

Pieroguszka została hitem zimowych igrzysk olimpijskich 

Zimowe igrzyska olimpijskie trwają w najlepsze. Do tej pory polscy sportowcy zdobyli cztery medale (w tym trzy fenomenalny Kacper Tomasiak). W wiosce olimpijskiej i na całym świecie głośno zrobiło się jednak o pewnym pluszowym pierogu. Pieroguczka jest nieoficjalną maskotką polskich łyżwiarzy. Towarzyszy im od początku rywalizacji i szybko podbiła serca innych widzów oraz sportowców, a wkrótce zachwycił się nią cały świat.

Pieroguszki to pluszowe poduszki, które powstają w katowickiej Spółdzielni Socjalnej Honolulu. Współtworzone są przez osoby z niepełnosprawnościami. Gdy urocze pluszaki stały się hitem igrzysk, wyprzedały się na pniu, a zamówienia spływały z całego świata. Zamarzył o niej sam Snoop Doog (54 l.).

Amerykański raper jest gościem honorowym igrzysk i razem z legendarną Martą Stewart (84 l.) zajmują się promowaniem IO doskonale się przy tym bawiąc. Snoop już dwa lata temu gościł na letnich igrzyskach w Paryżu i pracował jako specjalny korespondent stacji NBC.

Zobacz również: Sebastian Fabijański w obcasach wyciska siódme poty! Odwiedziliśmy go na treningu do "Tańca z gwiazdami"

Amerykański gwiazdor marzył o Pieroguszce

Amerykański gwiazdor nie musi czekać, aż Pieroguszka wróci do sprzedaży. Raper spotkał się bowiem z polskimi łyżwiarzami, w tym z Julią Szczecinina i Michałem Woźniakiem oraz z Magdaleną Tascher, prezeską Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, i otrzymał od nich własny egzemplarz.

Kiedy ikony spotykają ikony. Drużyna łyżwiarzy figurowych z Polski podarowała Snoopowi i Marcie uroczą pluszową zabawkę, która wzbudziła ogromne zainteresowanie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich - napisano pod nagraniem.

Jak doszło do tej wymiany? Magdalena Tascher w rozmowie z Interią powiedziała, że to amerykańska telewizja skontaktowała się z polskim komitetem. Przedstawiciele kadry zostali zaproszeni do studia NBC Sports na placu Duomo, gdzie spotkali się ze Snoop Doggiem i Martą Steward. Sportowcy i gwiazdy światowego show-biznesu z szerokimi uśmiechami pozowali do zdjęć, które szybko zalały sieć!

Tego nie było w naszym bingo - Pierogini trafiła do Snoop Dogga [...] Snoop pytał nawet kiedy łyżwiarze wykorzystają jego muzykę w swoich programach! - przekazano na Instagramie polskiej reprezentacji.

Zobacz również: Tak bawią się polskie gwiazdy po spektaklu. Śmiechy, drineczki i podziwianie... biustu koleżanki!

Snoop Dogg i Pieroguszka
Galeria zdjęć 14
Super Express Google News
To aktualni idole młodzieży! Sprawdź, czy rozpoznasz najpopularniejszych raperów
Pytanie 1 z 10
Kto to jest?
Taco Hemingway rusza w nową trasę. Wystąpi też w Katowicach
Sting w duecie ze… Snoop Doggiem! Panowie wzięli na warsztat klasyk The Police
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SNOOP DOGG
ZIMOWE IGRZYSKA