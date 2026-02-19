Pieroguszka została hitem zimowych igrzysk olimpijskich

Zimowe igrzyska olimpijskie trwają w najlepsze. Do tej pory polscy sportowcy zdobyli cztery medale (w tym trzy fenomenalny Kacper Tomasiak). W wiosce olimpijskiej i na całym świecie głośno zrobiło się jednak o pewnym pluszowym pierogu. Pieroguczka jest nieoficjalną maskotką polskich łyżwiarzy. Towarzyszy im od początku rywalizacji i szybko podbiła serca innych widzów oraz sportowców, a wkrótce zachwycił się nią cały świat.

Pieroguszki to pluszowe poduszki, które powstają w katowickiej Spółdzielni Socjalnej Honolulu. Współtworzone są przez osoby z niepełnosprawnościami. Gdy urocze pluszaki stały się hitem igrzysk, wyprzedały się na pniu, a zamówienia spływały z całego świata. Zamarzył o niej sam Snoop Doog (54 l.).

Amerykański raper jest gościem honorowym igrzysk i razem z legendarną Martą Stewart (84 l.) zajmują się promowaniem IO doskonale się przy tym bawiąc. Snoop już dwa lata temu gościł na letnich igrzyskach w Paryżu i pracował jako specjalny korespondent stacji NBC.

Amerykański gwiazdor marzył o Pieroguszce

Amerykański gwiazdor nie musi czekać, aż Pieroguszka wróci do sprzedaży. Raper spotkał się bowiem z polskimi łyżwiarzami, w tym z Julią Szczecinina i Michałem Woźniakiem oraz z Magdaleną Tascher, prezeską Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, i otrzymał od nich własny egzemplarz.

Kiedy ikony spotykają ikony. Drużyna łyżwiarzy figurowych z Polski podarowała Snoopowi i Marcie uroczą pluszową zabawkę, która wzbudziła ogromne zainteresowanie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich - napisano pod nagraniem.

Jak doszło do tej wymiany? Magdalena Tascher w rozmowie z Interią powiedziała, że to amerykańska telewizja skontaktowała się z polskim komitetem. Przedstawiciele kadry zostali zaproszeni do studia NBC Sports na placu Duomo, gdzie spotkali się ze Snoop Doggiem i Martą Steward. Sportowcy i gwiazdy światowego show-biznesu z szerokimi uśmiechami pozowali do zdjęć, które szybko zalały sieć!

Tego nie było w naszym bingo - Pierogini trafiła do Snoop Dogga [...] Snoop pytał nawet kiedy łyżwiarze wykorzystają jego muzykę w swoich programach! - przekazano na Instagramie polskiej reprezentacji.

