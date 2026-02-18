Tak bawią się polskie gwiazdy po spektaklu. Śmiechy, drineczki i podziwianie... biustu koleżanki!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-02-18

Zawód aktora nie należy do najłatwiejszych. Szczególnie dla gwiazd teatrów. Nic więc dziwnego, że po jednym z występów śmietanka polskiego aktorstwa postanowiła się zrelaksować. Paparazzi przyłapali m.in. Magdę Cielecką, Maję Ostaszewską czy Bartosza Gelnera w bardzo imprezowych nastrojach. Alkohol lał się strumieniami, a w pewnym momencie jedna z aktorek postanowiła zaprezentować... swój biust!

Gwiazdy świętują udaną premierę

Niedawno w warszawskim Nowym Teatrze odbyła się premiera spektaklu "Europa" w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Sztuka od początku wzbudziła duże zainteresowanie zarówno widzów, jak i krytyków. Porusza temat kondycji współczesnej Europy, jej kryzysów tożsamości, lęków i napięć społecznych. Na scenie pojawia się kwiat polskiego aktorstwa, w tym Magdalena Cielecka (53 l.), Maja Ostaszewska (53 l.), Magdalena Popławska (45 l.), Andrzej Chyra (61 l.) czy Bartosz Gelner (37 l.).

Premierę spektaklu ekipa teatru postanowiła uczcić spotkaniem w doborowym towarzystwie. Paparazzi przyłapali obsadę "Europy" podczas świętowania. Na zrobionych przez nich zdjęciach widać, że artyści są w znakomitych humorach i czują się w swoim towarzystwie bardzo swobodnie. Magdalena Cielecka ochoczo dyskutowała ze znajomymi i podobnie jak inni - sączyła przy tym różne trunki. Sporo czasu spędziła ze swoją przyjaciółką Mają Ostaszewską (53 l.).

Aktorska śmietanka w imprezowym nastroju

W pewnym momencie doszło do sytuacji, która z daleka wyglądała dość nietypowo. Jedna z aktorek, która do złudzenia przypomina Martę Nieradkiewicz (42 l.) podniosła koszulkę pod samą brodę. Wydaje się, że część zebranych na imprezie panów, z Bartoszem Gelnerem na czele, uważnie przyglądała się biustowi aktorki.

Co ciekawe, Gelner od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Magdaleną Ciekecką. Aktorkę na planie poruszającego filmu "Lęk" połączyła głęboka więź właśnie z Nieradkiewicz.

Na imprezie bawił się również Andrzej Chyra, którego przed laty łączył z Cielecką burzliwy i bardzo medialny romans. Zakochani na zmianę rozchodzili się i schodzili. Mimo rozstania połączyła ich prawdziwa przyjaźń i darzą się ogromnym szacunkiem. Wiele razy występowali razem na scenie.

