Przyłapani! Magda Cielecka z Bartoszem Gelnerem na czerwonym dywanie. Ale na "ściance" jak zawsze pozowali sami

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner to para, która wyróżnia się w polskim show-biznesie. Choć oboje są bardzo popularni, a Cielecka od lat uchodzi za jedną z największych polskich gwiazd, to niewiele mówią o swoim życiu prywatnym, a jeszcze mniej o relacji, jaka ich łączy.

Wiadomo, że aktorka i jej młodszy o 16 lat kolega po fachu, stanowią zgraną parę i to nie od dziś, ale przez długi czas w ogólnie nie pokazywali się w swoim towarzystwie. Ich wspólnych zdjęć nie zobaczymy też na profilach instagramowych (z malutkimi wyjątkami). W wywiadach też mówią o sobie nawzajem bardzo rzadko.

Zobacz także: Ciężarna aktorka w odważnej kreacji na premierze. Zapomniała spodni?! Za to Cielecka pokazała klasę

Ale kiedy zostaną "przyłapani" na wspólnym wyjściu, zawsze wyglądają na bardzo szczęśliwych. Widocznie odcięcie życia osobistego od zawodowego wyjątkowo grubą linią naprawdę im służy. Ostatnio para pokazała się na premierze filmu "Chopin, Chopin".

Zobacz także: Tak mama Magdaleny Cieleckiej reaguje na jej 16 lat młodszego partnera. Nietypowa sytuacja

Cielecka i Gelner razem, ale osobno

Aktorska para wydaje się nie chcieć przyciągać uwagi i wywoływać szumu, ale kiedy Cielecka i Gelner razem wybiorą się na wydarzenie kulturalne, galę czy premierę, co zdarza się nieczęsto, i tak budzą emocje. Ostatnio partnerzy stawili się na premierze filmu "Chopin, Chopin". Przyszli na nią we dwoje, śmiali się i, jak zawsze, wyglądali doskonale.

Ale kiedy fotografowie zaczęli uwieczniać gwiazdy na tle "ścianki", nagle aktorska para rozdzieliła się, przybrała poważne miny i pozowała oddzielnie. Cielecka prezentowała się bardzo elegancko w jasnej sukience z marszczeniami, które jeszcze optycznie wysmukliły jej talię. Z kolei Gelner postawił na bardziej swobodną stylizację i na czerwonym dywanie pokazał się w obcisłych szarych dżinsach, czarnej skórze i kowbojkach. Aktor uwielbia taki nonszalancki styl.

Zobacz także: Magdalena Cielecka na całuśnym zdjęciu z młodszym ukochanym! To rzadki widok!

Jak podoba wam się ta para? Choć dzieli ich spora równica wieku, pasują do siebie, prawda? Niestety, komentarze ludzi nie zawsze są przychylne.

Słyszymy, że wyglądamy jak matka z synem - zdradził aktor w 2023 roku.

Zobacz także: Magdalena Cielecka świadomie zrezygnowała z macierzyństwa. Zarzucają jej, że jest "zbyt wygodna"

Zobacz więcej zdjęć. Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner śmignęli na obiad. Ależ oni razem wyglądali! Paparazzi wszystko sfotografowali