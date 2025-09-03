Magdalena Cielecka zarzuca nóżkę na maszynę Gelnera. Ależ ona jest gibka!

Magda Cielecka i Bartosz Gelner tworzą udany związek od dawna, ale tak dobrze się z nim kryją, że niektórzy fani tej dwójki nie mają pojęcia o romantycznej naturze relacji pomiędzy aktorami. Tym bardziej że żadne z nich nie publikuje wspólnych fotek w sieci! To naprawdę rzadkość. Ich konta na Instagramie są pełne zdjęć, które nie dotyczą życia prywatnego.

Jednak kiedy 53-letnia gwiazda pojawia się na wydarzeniach albo na mieście z ukochanym, nie da się ich przeoczyć. Są śmiechy, jest zabawa, jest chemia!

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner na randce

Różnica wieku między Magdaleną Cielecką a Bartkiem Gelnerem wynosi 16 lat, ale patrząc na tę parę, nikt by tego nie powiedział! Aktorka kwitnie przy ukochanym, który zapewnia jej rozrywki i adrenalinę.

Ostatnio paparazzi przyłapali ich na romantycznym obiedzie w jednym z warszawskich hoteli. Gelner na randkę zabrał Cielecką skuterem. Oboje zaprezentowali pasujące, modne stylizacje. Aktorce nawet sukienka nie przeszkodziła we wskoczeniu na maszynę partnera. Widać, że ma wprawę!

Gwiazda zarzuciła nogę do góry i wprawnie usadowiła się za aktorem, z którym odjechała ku zachodzącemu słońcu. Niemal jak w komedii romantycznej!

Nie zawsze jest różowo

W prawdziwych życiu niestety nie zawsze wszystko układa się tak dobrze jak w filmach. W przypadku Cieleckiej i Gelnera wiek bywa problemem - nie dla nich, dla otoczenia.

Mam pełną świadomość, że on mnie wiekiem nigdy nie dogoni, a ja też na niego nie poczekam, ale z jakiegoś powodu serce wybrało jego. Nie wartościuję go przez pryzmat wieku, tylko przez to, jakim jest człowiekiem. Trzeba też oddzielić wiek od dojrzałości, bo to nie jest tożsame. Ktoś starszy może być dzieckiem na wielu poziomach i odwrotnie, to bardzo indywidualne - mówiła Magdalena w "Zwierciadle".

Oboje doświadczyli uszczypliwości z powodu różnicy wieku. Bartosz w programie Kuby Wojewódzkiego wyznał, że niektórzy widzą w nim i jego ukochanej... matkę i syna.

Słyszymy, że wyglądamy jak matka z synem. Magda wygląda, jakby była w moim wieku! - słusznie obruszał się Gelner.

Faktycznie, Cielecka prezentuje się bardzo młodzieńczo. Zobaczcie nowe zdjęcia jej i Gelnera zrobione przez paparazzi!

