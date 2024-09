Cielecka i Gelner w końcu pokazali się razem. Ona jest od niego sporo starsza. "Wyglądamy jak matka z synem"

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner są parą z dość długim stażem (plotki o ich związku sięgają roku 2019), ale i tak wolą nie pokazywać się publicznie razem. Zakochani grubą kreską oddzielają swoje życie zawodowe od prywatnego. O pierwszym mogą rozprawiać godzinami, o drugim: cicho sza!

Ostatnio tę dwójkę "przyłapano" podczas premiery filmu "Drużyna A(A)". Cielecka chętnie pozowała do zdjęć na czerwonym dywanie, ale... sama. Z Gelnerem uchwycono ją jedynie za kulisami, gdzie zakochani świetnie się bawili w swoim towarzystwie.

Widać, że między tą dwójką iskrzy! A jeszcze niedawno internauci nie dawali tej parze szans. Wszystko przez to, że dzieli ich aż 16 lat - i to aktorka jest starsza od swojego partnera, co w związkach, nawet tych show-biznesowych, nie zdarza się tak często, jak sytuacja odwrotna.

Cielecka i Gelner na premierze filmu. Razem, ale osobno

Aktorska para nie ukrywa swojego związku, jednak nie epatuje nim ani podczas oficjalnych wyjść, ani na profilach w mediach społecznościowych. Na ich instagramowych kontach brakuje wspólnych zdjęć.

Premiera "Drużyny A(A)" wcale nie okazała się wyjątkiem, choć fotografom udało się uwiecznić Cielecką w towarzystwie partnera.

52-letniej Cieleckiej zdarzyło się skomentować relację z 36-letnim Gelnerem w mediach, ale był to odosobniony przypadek.

- Mam pełną świadomość, że on mnie wiekiem nigdy nie dogoni, a ja też na niego nie poczekam, ale z jakiegoś powodu serce wybrało jego. Nie wartościuję go przez pryzmat wieku, tylko przez to, jakim jest człowiekiem. Trzeba też oddzielić wiek od dojrzałości, bo to nie jest tożsame. Ktoś starszy może być dzieckiem na wielu poziomach i odwrotnie, to bardzo indywidualne - mówiła w "Zwierciadle".

Cielecka i Gelner jak mama z synem? Internauci bywają ostrzy

Ukochany Cieleckiej u Kuby Wojewódzkiego mówił wprost o tym, że niektórzy widzą w nich matkę i syna, a nie życiowych partnerów. To absurd, bo, wbrew pozorom, akurat w ich przypadku różnica 16 lat jest niezauważalna.

- Słyszymy, że wyglądamy jak matka z synem. Magda wygląda, jakby była w moim wieku! - rzucił Gelner.

