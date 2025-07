Tak Izabela Janachowska wygląda bez makijażu. W wersji sauté i sukience w wyjątkowym kolorze kradnie show na ulicy

Gwiazda miała na sobie sukienkę w wyjątkowym, bordowym odcieniu wina Merlot, który – jak sama podkreśliła – jest „top kolorem sezonu... jesiennego”. Stylizacja przyciągała spojrzenia swoim klasycznym krojem, bufkami na ramionach i perfekcyjnym dopasowaniem. Do tego Izabela dodała czarną torebkę oraz delikatne dodatki, tworząc look idealny do pracy.

Naturalna uroda w pełnej krasie

Na zdjęciach widać, że Izabela Janachowska bez makijażu wygląda świeżo i promiennie, a jej cera nie potrzebuje krycia, by prezentować się olśniewająco. Fani zwrócili uwagę na jej pewność siebie i swobodę, z jaką prezentuje się w naturalnym wydaniu.

Sukienka, która podbiła sere gwiazdy

Bordowy kolor wina Merlot, na jaki zdecydowała się Janachowska, to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Kreacja pochodzi z kolekcji Izabeli i nosi nazwę Verona. Stylizacja idealnie podkreślała figurę Izabeli i pozwoliła jej skraść show na ulicy. Zdjęcia, które trafiły na Instastories, szybko stały się viralowe, a fani nie kryją zachwytu: „Tak Izabela Janachowska wygląda bez makijażu – WOW!”

Dlaczego ten look jest tak wyjątkowy?

Naturalny makijaż (a właściwie jego brak) – dowód na to, że mniej znaczy więcej.

Sukienka w odcieniu Merlot – idealnie wpisuje się w najnowsze trendy modowe.

Klasa i minimalizm – stylizacja, którą można założyć zarówno na spotkanie biznesowe, jak i spacer po mieście.

Izabela Janachowska po raz kolejny udowodniła, że potrafi wyglądać zjawiskowo w każdej sytuacji.

