Boska Agnieszka Perepeczko rozłożyła się na plaży. Nagle ściągnęła kostium kąpielowy

Agnieszka Perepeczko wypoczywa w sanatorium w Sopocie

Agnieszka Perepeczko to żywioł, nie kobieta. Trudno nie podziwiać jej uśmiechu, seksapilu i ognistego temperamentu. Za sprawą kilku ostatnich wywiadów znów jest o niej głośno. A do tego gwiazda zaczęła być bardzo aktywna w social mediach - jej filmiku osiągają milionowe wyświetlenia na Tik Toku.

Gwiazda wypoczywa właśnie w sanatorium w Sopocie. Swój pobyt w Trójmieście codziennie relacjonuje w sieci. I jest zachwycona wszystkim, co ją spotyka. - Mam tutaj pięknie, jestem taka szczęśliwa, bo jestem nad prawdziwym polskim morzem, gdzie powietrze i światło są łagodne. Będę o tym długo pamiętała. Jest cudnie - opowiedziała Agnieszka Perepeczko.

A to dopiero początek zachwytów gwiazdy. - Ach, co ja tutaj przeżywam. Same rozkosze. Kąpiele borowinowe, wirówki na ręce, solanki, masaże. To jest po prostu coś wspaniałego. Będę o tym opowiadać. Nie mam nic do ukrycia, bo uważam, że kobieta w pewnym wieku powinna zażywać takich rozkoszy. One nie są przecież takie drogie, bo emerytura nas do tego upoważnia - podkreśliła.

Perepeczko zachwyciła na plaży

A między zabiegami pani Agnieszka chodzi na spacery i opala się na plaży. Ostatnio rozłożyła się plackiem na piasku i niczym się nie przejmowała. Miała na sobie dwuczęściowy kostium kąpielowy, który podkreślał jej obłędną figurę. Głowę chroniła zaś przed słońcem oryginalną czapką z napisem "kocham hejterów" po angielsku. Jak bowiem przyznała niedawno: - Mam troszkę skandalu we krwi. Nie przejmuję się plotkami. Dlatego hejterzy mnie podniecają wręcz seksualnie. Czasem widzę w sieci swoje bardzo ładne zdjęcie. Myślę: "O, starucha, ale niezła".

Co ciekawe, choć ośrodek, w którym przebywa Agnieszka Perepeczko znajduje się bardzo blisko plaży, gdy wracała do niego po zakończonym opalanku, postanowiła ściągnąć kostium kąpielowy, w którym leżała na piasku. Zrobiła to wyjątkowo zwinnie i sprytnie. Do hotelu wróciła zasłaniając się chustą.

