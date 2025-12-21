Marina chce współpracować ze Skolimem?! Gwiazdor ujawnił szczegóły niespodziewanego kontaktu

Konrad Skolimowski, znany szerokiej publiczności jako Skolim, to dziś jedna z najbardziej zapracowanych postaci rodzimej sceny rozrywkowej. Zanim jednak stał się królem tanecznych parkietów, próbował swoich sił jako aktor. Widzowie mogli zobaczyć go m.in. w "Barwach szczęścia".

Prawdziwy przełom przyniosła jednak muzyka. Utwory takie jak "Wyglądasz idealnie" czy "Temperatura" uczyniły go stałym bywalcem klubów i festiwali w całej Polsce. Intensywny grafik koncertowy nie przeszkadza mu przy tym w realizowaniu innych pomysłów biznesowych – niedawno głośno było o jego inwestycji w stację benzynową, perfumach czy luksusowej willi.

Skolim jest fanem Wojciecha Szczęsnego

Wiadomo nie od dziś, że Skolim jest fanem piłki nożnej i ceni umiejętności Roberta Lewandowskiego. W rozmowie z "Faktem" przyznał, że równie dużo sympatii ma do Wojciecha Szczęsnego. Jak podkreślił, imponuje mu nie tylko sportowa klasa bramkarza, ale też jego charakter i podejście do życia.

Uwielbiam Wojtka Szczęsnego. Wydaje mi się, że jest cudownym człowiekiem, darzę go sympatią

- stwierdził w rozmowie z "Faktem".

Największe poruszenie wywołała jednak wzmianka o żonie piłkarza FC Barcelony. Skolim ujawnił, że Marina Łuczenko-Szczęsna miała skontaktować się z jego otoczeniem w sprawie numeru telefonu.

W ogóle jego żona też pisała chyba do mojego menadżera ostatnio o numer jakiś

– dodał artysta w rozmowie z gazetą.

Skolim stworzy duet z Mariną?

Marina Łuczenko od lat konsekwentnie rozwija swoją karierę muzyczną i ma na koncie współprace z uznanymi artystami, takimi jak James Arthur, Smolasty czy Young Igi. Potencjalny duet ze Skolimem byłby dla niej nowym kierunkiem, a dla niego – kolejnym dowodem na to, że jego twórczość trafia do bardzo szerokiego grona odbiorców.

Na razie żadna ze stron nie potwierdziła, by rozmowy przerodziły się w konkretny projekt. Jedno jest pewne: taka kolaboracja wzbudziłaby ogromne zainteresowanie i mogłaby stać się jednym z głośniejszych muzycznych wydarzeń sezonu.

