Skolim mieszka jak prawdziwy król latino! Luksusowa rezydencja robi oszałamiające wrażenie

Skolim jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny rozrywkowej. Choć pierwsze kroki stawiał jako aktor w serialach "Na Wspólnej" czy "Klan", to dopiero muzyka sprawiła, że jego nazwisko zaczęło elektryzować całą Polskę. Jego piosenki trafiają na playlisty klubów, a teledyski notują milionowe wyświetlenia. Intensywne tempo pracy i ciągłe koncerty przyniosły mu ogromną popularność, ale też pozwoliły zbudować życie pełne komfortu, które chętnie pokazuje swoim fanom. Mieszka jak prawdziwy król latino!

Zobacz też: Noc grozy u Skolima! Monitoring uchwycił złodziei

Skolim pokazał okazałą chałupę. Robi wrażenie!

Minione wakacje były dla Skolima rekordowe. Artysta zagrał ponad sto koncertów, często występując nawet kilka razy dziennie. Jego singiel "Czy można panią prosić do tańca" szturmem zdobył serwisy streamingowe, a sam Skolim potwierdził, że nie zamierza zwalniać tempa. Równolegle rozwija kolejne biznesy. Odważnie wkroczył w branżę paliwową, lecz także proponuje fanom pełną ofertą gadżetów i perfum sygnowanych jego nazwiskiem.

Popularność i sukces finansowy przełożyły się też na jego życie prywatne. Skolim od zawsze podkreślał, że ciężko pracuje na swoje marzenia, a jednym z nich był dom, który spełni wszystkie jego oczekiwania. Choć rzadko pokazuje go w całości, kilka udostępnionych na Instagramie zdjęć wystarczyło, by wywołać poruszenie wśród internautów.

Rezydencja robi ogromne wrażenie. Przestronne wnętrza urządzone są z rozmachem, w stylu, który uwielbia artysta: dużo błyszczących elementów, eleganckie oświetlenie, lustrzane wykończenia. Szczególną uwagę internautów przyciągnęła łazienka, pełna marmuru, ze złotymi detalami i ogromnym lustrem. Przed domem Skolim parkuje swoją pokaźną kolekcję samochodów, którą regularnie powiększa. Za rezydencją mieści się duży ogród, w którym artysta odpoczywa po maratonach koncertowych, często chwaląc się chwilami relaksu w mediach społecznościowych. Choć jego życie to ciągłe podróże, nagrania i spotkania z fanami, jego dom stał się dla niego miejscem, do którego zawsze chętnie wraca.

Zobacz też: Skolim otworzył własną stację benzynową. Gwiazdor kusi atrakcyjnymi cenami

Zobacz naszą galerię: Tak mieszka Skolim. Król latino żyje otoczony prawdziwymi luksusami

Sonda Chcielibyście żeby Skolim miał swój zestaw w McDonaldzie? TAK, BARDZO NIE, W OGÓLE NIE MAM ZDANIA