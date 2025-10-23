Skolim: Nie ma jeszcze trzydziestki, a już jest milionerem

Skolim (29 l.), czyli Konrad Skolimowski, od dawna znany jest widzom serialu "Barwy szczęścia", gdzie wciela się w rolę Patryka. Ale to nie na aktorstwie zbił fortunę. Od kilku lat podbija również rynek muzyczny. Jego kariera zaczęła się od piosenki "Kocham ciebie tak" z 2018 roku. Jego muzyka szybko stała się hitem w klubach, na festiwalach oraz w mediach społecznościowych. Prawdziwy sukces przyniósł mu wydany w 2022 roku przebój "Wyglądasz idealnie", który obecnie ma aż 246 milionów wyświetleń na YouTube!

Na Instagramie ma ponad 2,1 mln obserwujących i spore grono fanów poza nim. Ogromna popularność przenosi się na jeszcze większe zarobki. Skolim nie ukrywa, że dzięki muzycznej karierze stał się milionerem. Dokładna stawka za koncert nie jest publicznie ujawniana, bo - jak przyznaje jego ekipa - zależy od rodzaju wydarzenia i indywidualnych umów. Jednak według branżowych źródeł, do których dotarł Jastrząb Post, i portalu Cennik Artystów, średnia stawka Skolima to ponad 30 tys. zł za jeden występ.

Skolim otworzył stację paliw. Jakie są ceny?

Ambitny muzyk zarabia nie tylko na koncertach. Skolim prężnie rozwija się również w innych polach. Muzyk dba bardzo o swoją markę i jest w stałym kontakcie z fanami. Jego wielbiciele chętnie kupują merch sygnowany nazwiskiem i podobizną gwiazdora. W sklepie internetowym można kupić różne gadżety - od ubrań po walizki czy leżaki. W ubiegłym roku sprzedawał także kalendarz adwentowy ze swoją podobizną. Z kolei w automatach można zaopatrzyć się w jego perfumy.

29-latek jest miłośnikiem motoryzacji, a w swojej kolekcji ma kilka luksusowych samochodów. Niedawno wyznał, że chciałby otworzyć własną stację paliw.

Stacje benzynowe też otwieram, akurat koncesję teraz robię paliwową. [...] Natomiast to są takie rzeczy, które jak robię, to tak się trochę bawię, jakbym w Monopoly sobie grał - powiedział w rozmowie z Kanałem Zero.

Jak zapowiedział, tak zrobił. Muzyk pochwalił się na Instagramie, że pierwsza stacja stanęła w Czeremsze w woj. podlaskim. Skolim chce przyciągnąć kierowców atrakcyjnymi cenami paliw. Na opublikowanym przez niego filmiku ceny prezentowały się następująco: 2,52 zł za litr gazu LPG, 5,39 zł za litr oleju dla Diesla i benzyny bezołowiowej oraz 5,49 zł za litr oleju napędowego bez biokomponentów.

Co ciekawe, artysta stara się zachęcić klientów promując miejsce nie tylko swoim nazwiskiem, ale także atrakcyjnymi cenami paliw. Prosił nawet internautów, by informowali go, ile płacą za litr. Na ten moment na jego stacji zapłacimy następująco: 5,39 zł za olej napędowy i benzynę, 2,52 za gaz.

Stacja Paliw w Czeremsze już Działa. Co prawda Wielkie otwarcie już w Listopadzie. Natomiast już dzisiaj można Tankować. Podsyłajcie ceny paliw na stacjach w waszych miejscowościach w całej Polsce - napisał Skolim.

