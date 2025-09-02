Ile zarabia Skolim? Kwota dosłownie zwala z nóg, a to jeszcze nie koniec

Skolim rozpoczął karierę w 2015 roku na planie telenoweli "Na Wspólnej", później pojawiał się w produkcjach takich jak "Na dobre i na złe" czy "O mnie się nie martw". Największą sławę przyniósł mu serial "Barwy szczęścia", gdzie wcielił się w postać Patryka. To właśnie ta rola sprawiła, że stał się rozpoznawalny.

W 2018 roku Skolim postanowił spróbować swoich sił w muzyce – i to był strzał w dziesiątkę. Utwory takie jak "Kocham ciebie tak", "Wyglądasz idealnie" wyniosły go na szczyty list przebojów. Warto tu wspomnieć, że 9 października 2024 roku wydał on debiutancki album studyjny "Król Latino", który sprzedał się w nakładzie ponad 150 tysięcy egzemplarzy.

Skolim ma się czym pochwalić. Te wakacje przejdą do historii

W rozmowie z Jastrząb Post, Skolim zdradził, że tegoroczne lato przejdzie do historii jego kariery. Jak przyznał, od maja do końca sierpnia zagrał około 280–300 koncertów. A to dopiero początek, bo do końca roku planuje dać jeszcze setki show.

To rekordowy rok, w którym zagram łącznie około 500 koncertów

– zdradził artysta.

Ile zarabia Skolim?

Dokładna stawka za koncert nie jest publicznie ujawniana, bo – jak przyznaje jego ekipa – zależy od rodzaju wydarzenia i indywidualnych umów. Jednak według branżowych źródeł i portalu Cennik Artystów, średnia stawka Skolima to ponad 30 tys. zł za jeden występ.

Przy 500 koncertach roczny przychód może więc przekroczyć 15 milionów złotych. Trzeba jednak pamiętać, że nie cała kwota trafia bezpośrednio do artysty – sporą część pochłaniają koszty ekipy technicznej, muzyków i produkcji show.

Na sukces Skolima składa się nie tylko melodyjna muzyka, ale i charyzma sceniczna. Jego koncerty przyciągają tłumy, a fani śpiewają razem z nim od pierwszej do ostatniej nuty.

Serce Skolima jest zajęte? Piosenkarz w końcu wyjawił prawdę