Konrad Skolimowski znany wszystkim jako Skolim, to obecnie jeden z najgorętszych nazwisk polskiej sceny muzycznej. Jego kariera rozwija się w zawrotnym tempie – hity jak "Wyglądasz idealnie" podbijają listy przebojów, a jego koncertowy grafik pęka w szwach. Tylko w te wakacje wokalista ma zaplanowane aż 150 występów! Ale to nie tylko muzyka przyciąga uwagę – jego osobowość i kolorowy styl to temat numer jeden dla fanów i mediów. Tym razem wszyscy mówią o... jego fryzurze. Co za metamorfoza.

Zobacz też: Co dopiero co Skolim przeżył wpadek, a już szaleje po scenie bez temblaka. "Ciało boga, głos anioła"

Skolim zszokował fanów nową fryzurą. Co za wygląd!

Dotychczas Skolim kojarzony był raczej z luzackim podejściem do wizerunku – jasne włosy, lekko rozwichrzona fryzura, brak większej stylizacji. Jednak ostatnie dni przyniosły prawdziwy szok. Artysta postanowił przejść wizualną rewolucję. Efekt? Na jego głowie pojawiły się długie, neonowe warkoczyki. Aż trudno określić ten styl. Kolory? Iście imprezowe! Róż, niebieski, fiolet, a nawet odrobina fluorescencyjnej zieleni. Podoba się wam?

Dawaj do tańca. Miała być zmiana fryzury na 40 mln i jest - czytamy w jednym z najnowszych wpisów Skolima.

Zobacz też: Nie ma jeszcze trzydziestki, a już jest milionerem! Skolim na koncertach zarabia fortunę!

Nowy look Skolima wywołał lawinę komentarzy. Fani są zachwyceni - "W końcu ktoś się odważył! Brawo za odważny styl!" - czytamy pod jego zdjęciami w mediach społecznościowych.

Nie zabrakło też porównań do zagranicznych gwiazd – niektórzy dopatrują się inspiracji u światowych raperów. Jedno jest pewne... nudno z tym naszym polskim Skolimem nie będzie.

Zobacz też: Tak Violetta Villas śpiewałaby piosenki Sanah i Skolima! To nie jest sztuczna inteligencja

Zobacz naszą galerię: Skolim przeszedł niezłą metamorfozę. Szok, jak teraz wygląda

Sonda Lubisz oglądać filmy biograficzne o muzykach? Tak, zazwyczaj są bardzo ciekawe! Nie lubię