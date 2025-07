Dopiero co, bo 18 lipca 2025 roku wszyscy mówili o groźnie wyglądającym wypadku samochodowym gwiazdora. Skolim, król tanecznych hitów, wylądował w centrum zamieszania, bo jego samochód wpadł w poślizg.

Wypadek Skolima

Po wszystkim Konrad Skolimowski wyszedł wieczorem na scenę w Sopocie, ale z ręką na temblaku. Publiczność martwiła się o jego zdrowie, a sam wokalista na kolanach dziękował Bogu za uratowanie życia. Fani zasypali go wiadomościami pełnymi troski, pytając, kiedy znowu zobaczą go w pełnej formie. No i już wiadomo - 23 lipca profil Skolima na Instagramie zapełniła seria nagiej klaty. Po uszkodzeniu na ręce, czy ramieniu, nawet śladu nie ma!

Na najnowszym wideo Skolim powrócił do formy szybciej, niż ktokolwiek mógłby śnić. I znów daje pokazy pełnej energii i "boskiegoo ciała". Zero śladów po niedawnej kontuzji, żadnego usztywnienia ani temblaka. Zamiast ostrożności - eksplozja ruchu, taniec na krawędzi i wokal, który porywa tłumy, szczególnie dziewcząt.

Ciało boga, głos anioła!

- piszą do Skolima fanki.

Skolim się rozbiera, fanki piszczą

Na najnowszej serii koncertów Skolim daje popisy bez koszulki, ale nawet jeżeli jest w pełni ubrany, doprowadza fanki do pisków. Na scenie on emanuje dziką radością, a tłum śpiewa każde jego słowo.

Jeszcze kilka dni temu wszyscy współczuli Skolimowi po feralnym incydencie, ale teraz nie ma już czego. Ktoś "przełączył guzik" i wróciło bożyszcze polskiego popu w pełnym wydaniu. Zero oznak kontuzji, żadnych opatrunków, żadnego ograniczenia ruchów. Dla fanów to najlepszy dowód na to, że Skolim ma niesamowity dar szybkiej regeneracji, ale niektórzy zastanawiają się, czy nie stoi za tym po tytaniczna praca nad formą.

Letni kalendarz koncertowy znów wypełnia się po brzegi, a najnowsze występy już teraz zapowiadają się na prawdziwe show. I jak widać, nic go nie zatrzyma!

