Uwaga! Do poważnego wypadku doszło na planie nowej edycji "Ninja vs Ninja"! Miał do Albert "Brudny" Lorenz, finalista Ninja Warrior Polska! Nowe odcinki show mają zostać wyemitowane we wrześniu. Rywalizacja w tym widowiskowym formacie od zawsze łączy ekstremalne wyzwania i sportowe emocje, ale teraz na pierwszym planie jest zdrowie słynnego zawodnika!

Bohater Ninja Warrior Polska w szpitalu!

Raciborzanin Albert "Brudny" Lorenz był finalistą Ninja Warrior Polska. Waleczny siłacz dał się pokochać i teraz kontynuuje karierę w formacie Ninja vs Ninja. Jest także trenerem w swoim rodzinnym mieście, a teraz wszystko legło w gruzach! Ale najnowszy materiał wideo na profilu zawodnika na Instagramie stawia pod znakiem zapytania wszystkie jego dalsze walki.

Wszystko już wiadomo, w czwartek rano operacja. Niestety złamanie kręgosłupa, odcinka lędźwiowego. Dopiero w czwartek, po operacji będzie wiadomo, co dalej. Było to w trakcie do nagrań nowego sezonu Ninja vs Ninja, którego emisja będzie we wrześniu.

Co dalej z walką "Brudnego" Lorenza?|

Informacja o złamaniu kręgosłupa w odcinku lędźwiowym wstrząsnęła fanami programu. Ich niepokój potęguje fakt, że przyszłość uczestnika będzie znana dopiero po czwartkowym zabiegu.

Operacja kręgosłupa to poważna ingerencja, a odcinek lędźwiowy odpowiada za stabilność całej sylwetki. Każdy taki uraz rodzi pytania o sprawność ruchową i długofalowe skutki. Na razie jednak jedynym potwierdzonym faktem jest data operacji i konieczność szczegółowej diagnostyki po jej przeprowadzeniu.

Co dalej z show Polsatu?

Produkcja na razie nie odniosła się do sprawy, ale wiadomo, że nagrania nowego sezonu były w toku, gdy doszło do dramatycznego zdarzenia. Sama emisja programu jest zaplanowana na wrzesień, a fani zastanawiają się, czy wypadek wpłynie na harmonogram zdjęć i udział poszkodowanego w show.

"Ninja vs Ninja" to jeszcze bardziej ekscytująca formuła najlepszego sportowego programu, "Ninja Warrior Polska". W każdym odcinku startuje 2q8. zawodników, połączonych w czternaście par. W pierwszym etapie dobrani są w pary w kolejności alfabetycznej. Czterech zawodników z najlepszymi czasami awansuje bezpośrednio do półfinału. Pozostali staną w parach, dobranych na podstawie wyników, aby ponownie pokonać ten sam tor. W tym starciu, do trzeciego etapu przejdą zwycięzcy z każdej pary. Trzeci etap to nowy tor i szansa dla sześciu zawodników na dostanie się do półfinału. W półfinale bierze udział dziesięciu zawodników - sześciu wyłonionychw drodze eliminacji i czterech, którzy dostana się na początku z najlepszymi czasami. Każdy odcinek półfinału kończy się wyłonieniem pięciu zwycięzców,z którymi widzimy się w odcinkach finałowych.

Pierwsza edycja "Ninja vs Ninja" emitowany była od 4. marca w każdy wtorek w Polsacie. Teraz fani czekają na wrześniową, drugą odsłonę show.

