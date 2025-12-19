Damy polskiej sceny żegnają Magdę Umer. Stylowa Emilia Krakowska, skromna Maja Komorowska, Krystyna Janda od stóp do głów w czerni

Ostatnie pożegnanie Magdy Umer

Uroczystości pogrzebowe Magdy Umer odbyły się 19 grudnia w Warszawie. Wybitna artystka, piosenkarka, interpretatorka poezji śpiewanej, reżyserka i scenarzystka zmarła 12 grudnia w wieku 76 lat po ciężkiej chorobie. W ostatnich miesiącach życia wycofała się z aktywności zawodowej, odwołując koncerty, jednak do końca unikała publicznych zwierzeń na temat swojego stanu zdrowia. Magda Umer spoczęła w grobie rodzinnym, obok ukochanego męża Andrzeja Przeradzkiego.

Emilia Krakowska, Maja Komorowska i Krystyna Janda

Pogrzeb Magdy Umer zgromadził wiele znanych postaci świata kultury, ale to właśnie te trzy artystki zwracały szczególną uwagę. Choć każda z nich wyglądała inaczej, łączyło je jedno – szacunek i cisza, z jaką przyszły pożegnać Magdę Umer. Ich obecność była wyraźnym znakiem, jak wielką postacią była Umer dla polskiej kultury i dla tych, którzy przez dekady tworzyli ją razem z nią.

Emilia Krakowska pojawiła się w jasnym kapeluszu, futrzanym płaszczu w odcieniach beżu i brązu oraz szerokich spodniach. Zestaw wyróżniał się na tle ciemnych ubrań żałobników, ale nie był krzykliwy. Aktorka trzymała w dłoni pojedynczy różowy kwiat, co nadawało jej postaci niezwykle symboliczny wymiar. Całość sprawiała wrażenie ciepłego, osobistego pożegnania – bez patosu, za to z ogromną delikatnością.

Maja Komorowska pojawiła się ubrana w długi, granatowy płaszcz, z ciemnym szalem szczelnie okrywającym ramiona. Na głowie miała prosty kapelusz, a cała sylwetka była zamknięta, niemal ascetyczna. Jej postawa – ręce wsunięte w kieszenie, wzrok spuszczony – doskonale oddawała charakter uroczystości. Komorowska od lat znana jest z powściągliwości i pokory – dokładnie taka była również tego dnia.

Krystyna Janda pojawiła się ubrana od stóp do głów w czerń: długi, pikowany płaszcz, miękki szal zarzucony na głowę, ciemne okulary. Aktorka wyglądała niezwykle poważnie i stanowczo. Jej stylizacja nie pozostawiała wątpliwości: to był strój żałobny w klasycznym, bezkompromisowym wydaniu. Janda szła w skupieniu, z kamienną twarzą, jakby odcięta od otoczenia.

