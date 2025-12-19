Damy polskiej sceny żegnają Magdę Umer. Stylowa Emilia Krakowska, skromna Maja Komorowska, Krystyna Janda od stóp do głów w czerni

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-12-19 21:13

Nie potrzebowały słów ani gestów. Wystarczyła ich obecność – i to, jak wyglądały. Na pogrzebie Magdy Umer pojawiły się trzy wielkie damy polskiej sceny, a każda z nich pożegnała artystkę w zupełnie innym stylu. Emilia Krakowska w ciepłych beżach i brązach, Maja Komorowska w granacie, Krystyna Janda – konsekwentnie, od stóp do głów w czerni.

Ostatnie pożegnanie Magdy Umer

Uroczystości pogrzebowe Magdy Umer odbyły się 19 grudnia w Warszawie. Wybitna artystka, piosenkarka, interpretatorka poezji śpiewanej, reżyserka i scenarzystka zmarła 12 grudnia w wieku 76 lat po ciężkiej chorobie. W ostatnich miesiącach życia wycofała się z aktywności zawodowej, odwołując koncerty, jednak do końca unikała publicznych zwierzeń na temat swojego stanu zdrowia. Magda Umer spoczęła w grobie rodzinnym, obok ukochanego męża Andrzeja Przeradzkiego.

Zobacz też: Cichy znak miłości na grobie Magdy Umer. Ten szczegół przykuwa uwagę po pogrzebie

Emilia Krakowska, Maja Komorowska i Krystyna Janda

Pogrzeb Magdy Umer zgromadził wiele znanych postaci świata kultury, ale to właśnie te trzy artystki zwracały szczególną uwagę. Choć każda z nich wyglądała inaczej, łączyło je jedno – szacunek i cisza, z jaką przyszły pożegnać Magdę Umer. Ich obecność była wyraźnym znakiem, jak wielką postacią była Umer dla polskiej kultury i dla tych, którzy przez dekady tworzyli ją razem z nią.

Emilia Krakowska pojawiła się w jasnym kapeluszu, futrzanym płaszczu w odcieniach beżu i brązu oraz szerokich spodniach. Zestaw wyróżniał się na tle ciemnych ubrań żałobników, ale nie był krzykliwy. Aktorka trzymała w dłoni pojedynczy różowy kwiat, co nadawało jej postaci niezwykle symboliczny wymiar. Całość sprawiała wrażenie ciepłego, osobistego pożegnania – bez patosu, za to z ogromną delikatnością.

Maja Komorowska pojawiła się ubrana w długi, granatowy płaszcz, z ciemnym szalem szczelnie okrywającym ramiona. Na głowie miała prosty kapelusz, a cała sylwetka była zamknięta, niemal ascetyczna. Jej postawa – ręce wsunięte w kieszenie, wzrok spuszczony – doskonale oddawała charakter uroczystości. Komorowska od lat znana jest z powściągliwości i pokory – dokładnie taka była również tego dnia.

Krystyna Janda pojawiła się ubrana od stóp do głów w czerń: długi, pikowany płaszcz, miękki szal zarzucony na głowę, ciemne okulary. Aktorka wyglądała niezwykle poważnie i stanowczo. Jej stylizacja nie pozostawiała wątpliwości: to był strój żałobny w klasycznym, bezkompromisowym wydaniu. Janda szła w skupieniu, z kamienną twarzą, jakby odcięta od otoczenia.

Zobacz też: Przyjaciele żegnają Magdę Umer kwiatami. Hołd oddał jej Rafał Trzaskowski. Zjawił się na cmentarzu z nietypową wiązanką

Pogrzeb Magdy Umer
27 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAGDA UMER
KRYSTYNA JANDA
EMILIA KRAKOWSKA
MAJA KOMOROWSKA