Piotr Kupicha zmienia zawód? "Trzeba przestawiać mózgownicę". Wideo

Piotr Kupicha przygotowuje się do świętowania 20-lecia swojego zespołu Feel. Ale od niedawna artysta ma jeszcze jedno zajęcie. Nowa praca bywa dla niego dużym wyzwaniem. Sprawdźcie, co Piotr Kupicha opowiedział opowiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Piotr Kupicha w nowej roli

Piotr Kupicha to jedna z największych gwiazd polskiej sceny. Cała Polska od lat nuci przeboje "A gdy jest już ciemno" czy "Jak anioła głos". Ale od niedawna wokalista spełnia się w nowej roli. Drugi rok z rzędy był prowadzącym Sylwestra z Dwójką w Telewizji Polskiej.

Pan zapowiada, pan musi całkowicie przestawiać mózgownicę. To jest zupełnie coś innego. Jako Feel, ostatnio liczyliśmy to z kumplami, zagraliśmy już spokojnie ponad tysiąc koncertów. To jest zupełnie inny obszar. Wtedy twoim zadaniem jest, żeby publiczność z tobą śpiewała, żeby się dobrze czuła. A zupełnie inne jest przedstawianie suchych faktów typu: "Wyślij SMS-a, wygraj tyle i tyle". Trzeba od deski do deski powiedzieć to, co reżyser podpowiada do ucha. A często mówi np.: "Gadajcie, gadajcie, bo zespół jeszcze nie jest gotowy"

- opowiada nam Kupicha. 

20-lecie zespołu Feel

Czy to oznacza, że Piotr Kupicha kończy karierę muzyczną? Ależ skąd! Wręcz przeciwnie. W tym roku zespół Feel zamierza hucznie świętować swoje 20-lecie. Wyruszy z tej okazji w trasę koncertową po całej Polsce. Kapela od lutego do września zawita do Bydgoszczy, Warszawy, Łodzi, Katowic, Lublina, Poznania, Gdańska, Wrocławia, Opola i Szczecina. Podczas trasy "20 lat Feel & przyjaciele" na scenie zobaczymy też takich gości jak Lanberry, Julia Żugaj, Damian Skoczyk czy sam Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk". - Dwadzieścia lat na scenie to dla nas ogromny zaszczyt i wdzięczność wobec fanów. Każdy z tych koncertów będzie celebracją wspólnej drogi, jaką przeszliśmy z naszą publicznością. Chcemy, by jubileuszowa trasa była pełna niespodzianek, emocji i pięknych wspomnień – podkreśla Piotr Kupicha, lider zespołu. 

Feel zadebiutował w 2007 roku singlem „A gdy jest już ciemno”, który niemal natychmiast stał się radiowym hitem i rozpoczął falę ogromnej popularności zespołu. Kolejne utwory szybko podbijały listy przebojów, a grupa stała się jednym z najchętniej słuchanych polskich zespołów pop-rockowych. Na swoim koncie mają Platynowe i Złote Płyty, niezliczone koncerty w kraju i za granicą oraz miliony wiernych fanów.

Dwadzieścia lat na scenie to historia pełna sukcesów, nagród i - przede wszystkim - nieprzerwanej więzi z publicznością. Jubileuszowa trasa "20 lat Feel & przyjaciele" będzie hołdem dla wszystkich, którzy przez te lata tworzyli i wspierali fenomen zespołu.

