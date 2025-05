Wielu fanów kojarzy Piotra Kupichę z radiowymi przebojami i sceną, ale muzyk to także pasjonat motoryzacji. Wydawać by się mogło, że dla osoby przyzwyczajonej do jazdy sportowymi autami czas bez prawa jazdy byłby nie do zniesienia. Jak się jednak okazuje, artysta poradził sobie z tą sytuacją z dużą dozą pokory oraz sympatii do komunikacji miejskiej.

Piotr Kupicha przed laty stracił prawko. Nie wszyscy o tym wiedzieli

W trakcie najnowszego wywiadu po swoim występie w Sopocie Piotr Kupicha przywołał wspomnienie sprzed 13 lat, kiedy to – prowadząc Ferrari California w jednym z programów telewizyjnych – nieświadomie popełnił szereg wykroczeń drogowych. Wyznał, że skupiony był wtedy na rozmowie z dziennikarzem i otoczony sprzętem nagrywającym, nie zwracał uwagi na oznakowanie jezdni. Materiał z jego jazdy trafił do odpowiednich służb, a po naliczeniu aż 26 punktów karnych artysta musiał pożegnać się z prawkiem.

To było 13 lat temu (...) Zabrali mi wtedy prawko. Jeździłem Ferrari California w "Dzień Dobry TVN", 22 kamery na samochodzie, jeździłem z dziennikarzem, który zadawał mi pytania przez dwadzieścia parę minut. Nie skupiałem się na liniach, na pasach i tak dalej. Jeden z widzów to wszystko podsumował, zostało to wysłane, naliczyli mi 16 punktów, miałem 10, czyli 26, zabrali mi prawko, ale to było 13 lat temu - powiedział w rozmowie z portalem pudelek.pl Kupicha.

Choć wielu mogłoby oczekiwać, że gwiazdor takiej klasy nie poradzi sobie bez auta, Kupicha zaskakuje – z otwartością mówi o tym, że z radością korzystał wtedy z komunikacji miejskiej. Wokalista nie zatrzymał się jednak tylko na anegdocie z przeszłości. Podzielił się również refleksją na temat życia i wartości, których nie uczy żadna szkoła.

Ja uwielbiam tramwaje i autobusy (...) Najważniejszą rzeczą, którą nas nie nauczyli w szkole podstawowej, to jest starać się żyć normalnie. Nawet teraz jak do państwa mówię, to staram się być waszym kumplem, waszym przyjacielem. Bardzo ważna rzecz, może mieć piątkę z chemii, piątkę z matematyki, na Politechnice Śląskiej się uczyłem, jestem inżynierem, ale nikt nie nauczy nas pokory do życia. Tego uczymy się całe życie - powiedział na koniec Piotr.

