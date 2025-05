Feel teraz i 20 lat temu. Ale impreza! Dali czadu na sopockiej scenie podczas Polsat Hit Festiwalu. Publiczność szalała

Choć wydaje się, że zespół Feel dopiero co zaistniał na polskiej scenie muzycznej, od jego debiutu minęło już 20 lat. Kiedy to zleciało? Piotr Kupicha z okazji 20. urodzin grupy pojawił się w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie zaśpiewał swoje największe hity podczas Polsat Hit Festiwalu. Publiczność natychmiast zaczęła się bawić. To był doskonały pomysł, by Feel zainaugurował pierwszy dzień festiwalu w Sopocie. Pamiętacie początki grupy?