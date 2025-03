Stuhr dworował sobie z piosenki Feel. Piotr Kupicha nie pozostawił sprawy bez komentarza

Aktor, znany ze swojego błyskotliwego poczucia humoru, nawiązał do współczesnych przebojów radiowych, podkreślając ich ulotność. W trakcie swojego występu Maciej Stuhr kpił z tekstów piosenek, które „wlecą jednym uchem i wylecą drugim”, po czym nawiązał do hitu zespołu Feel:

Nie, też o takich, co słuchamy na co dzień w radiu. Co ci tu wleci, tu wyleci. Prawdziwa pieśń o miłości. Ona tu wleci i nie wyleci. Przypomnę państwu tekst literacki tej rangi, o którą mi dzisiaj chodzi. "W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój"

– żartował Maciej Stuhr.

Jego słowa wywołały salwy śmiechu wśród publiczności. Aktor dodał także, że taki tekst „wleciał i już nie wyleci”, podkreślając jego chwytliwość.

"Jak anioła głos" – wielki przebój Feel

Piosenka "Jak anioła głos" to jeden z największych hitów polskiej sceny muzycznej. Wydany w 2007 roku utwór błyskawicznie zdobył ogromną popularność i na długo zdominował listy przebojów. Charakterystyczna melodia oraz emocjonalny tekst sprawiły, że stał się hymnem wielu zakochanych. Zespół Feel, prowadzony przez Piotra Kupichę, zdobył dzięki tej piosence Fryderyka oraz nagrodę Superjedynki. Choć utwór cieszył się uznaniem fanów, fragment „W pustej szklance pomarańcze” stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych, a jednocześnie żartobliwie komentowanych wersów w polskiej muzyce rozrywkowej.

Piotr Kupicha odpowiada na słowa Stuhra

Piotr Kupicha, lider zespołu Feel, odniósł się do żartów Stuhra w humorystyczny sposób, przyznając, że sam niejednokrotnie zastanawiał się nad znaczeniem słynnego wersu:

Zawsze marzyłem o takiej piosence jak »Jak anioła głos«. I chciałem, żeby taka piosenka stała się legendą. Ale legendą stał się zwrot »W pustej szklance pomarańcze«. O co w tej piosence chodzi, nawet sam autor niestety nie wie

– przyznał z humorem Piotr Kupicha. Jego odpowiedź pokazuje, że muzyk ma do siebie dystans i potrafi z uśmiechem przyjąć zarówno uznanie, jak i żartobliwe komentarze.

Muzyka, która zostaje w pamięci

Chociaż tekst utworu "Jak anioła głos" budzi różne interpretacje, nie zmienia to faktu, że piosenka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów XXI wieku w Polsce. Żarty Stuhra i odpowiedź Kupichy pokazują, że muzyka ma moc, by łączyć ludzi – nawet jeśli niektóre jej fragmenty bywają powodem do śmiechu.

