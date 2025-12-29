Gang fentanylu rozbity. Wśród zatrzymanych ksiądz i lekarz!

Anna Kisiel
żródło PAP
2025-12-29 13:07

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestęczości rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się dystrybucją narkotyków w internecie. Jak podaje PAP, wśród zatrzymanych znajduje się ksiądz z województwa mazowieckiego.

Autor: CBZC/ Materiały prasowe
  • Rozbito grupę przestępczą handlującą narkotykami w internecie, w tym fentanylem.
  • Zatrzymano 16 osób, w tym księdza z Mazowsza i lekarza z Lubelszczyzny.
  • Grupa działała w darknecie, sprzedając ogromne ilości środków odurzających.
  • Zabezpieczono majątek o wartości ponad 2,2 mln zł. Jakie jeszcze zaskoczenia czekają w tej sprawie?

Jak informuje PAP, w ramach ośmiu realizacji przeprowadzonych w październiku i na początku grudnia zatrzymano łącznie 16 osób, z czego 12 trafiło do aresztu. Cztery osoby pełniły kierownicze role w zorganizowanej grupie, która wprowadzała do obrotu znaczne ilości środków odurzających w postaci leków, w tym fentanylu i morfiny.

W trakcie swoich działań policjanci zabezpieczyli ponad 150 tys. sztuk tabletek i ampułek, w tym leki zawierające fentanyl, morfinę, oksykodon i alprazolam, a także środki anaboliczne i dopingujące. Wśród zabezpieczonych substancji znalazło się również ponad 2 kg mefedronu oraz kilkadziesiąt sztuk amunicji – podało CBZC.

Grupa działała w wielu województwach, wykorzystując darknet, portale ogłoszeniowe i szyfrowane komunikatory. Wśród zatrzymanych są m.in. lekarz z woj. lubelskiego, który wystawił ponad 1,5 tys. fikcyjnych recept, małżeństwo z woj. wielkopolskiego odpowiadające za setki opakowań fentanylu, oksykodonu i morfiny oraz osoby prowadzące legalną działalność gospodarczą.

Wśród podejrzanych jest również duchowny z woj. mazowieckiego – podkreślono w komunikacie CBZC.

Funkcjonariusze zabezpieczyli luksusowe samochody, nieruchomości, gotówkę i biżuterię o wartości ponad 2,2 mln zł. Analiza finansowa wykazała, że obrót grupy sięgał kilku milionów złotych. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu, a sprawa ma charakter rozwojowy.

