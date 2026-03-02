KSeF nie musi być kosztem. Ruszył program, dzięki któremu mikroprzedsiębiorcy wdrożą go za darmo

KSeF to już nie przyszłość, a teraźniejszość. Mimo że obowiązek wystawiania e-faktur dla najmniejszych firm rusza dopiero w kwietniu 2026 roku, to już od 1 lutego muszą one umieć je odbierać. Problem w tym, że przygotowany jest zaledwie co siódmy przedsiębiorca. Resztę paraliżuje strach przed nieuniknionymi kosztami i technicznymi problemami.

Wybór narzędzia do obsługi KSeF nie jest wyłącznie decyzją o zakupie oprogramowania, lecz elementem zarządzania ryzykiem podatkowym i płynnością firmy. Z raportu „Księgowi i firmy wobec wprowadzenia KSeF” wynika, że blisko 30% przedsiębiorców obawia się awarii technicznych, które mogą sparaliżować ich bieżącą działalność. To uzasadniona obawa, biorąc pod uwagę, że w ustrukturyzowanym obiegu dokumentów brak dostępu do systemu ministerialnego może czasowo uniemożliwić formalne dokumentowanie sprzedaży – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity.

Warto podkreślić, że rozwiązania oferujące wyłącznie tryb online w pełni uzależniają procesy sprzedażowe od dostępności centralnej infrastruktury. Z perspektywy bezpieczeństwa podatnika kluczowe jest posiadanie procedur i narzędzi pozwalających na pracę w trybie offline, co zapewnia ciągłość wystawiania dokumentów nawet w sytuacjach kryzysowych – dodaje.

KSeF bez ponoszenia kosztów

Mikroprzedsiębiorcy nie muszą już wydawać pieniędzy na drogie narzędzia informatyczne. Pojawiło się rozwiązanie, które oferuje realne wsparcie bez opłat. „Program za jeden PIT” sprytnie łączy coroczne rozliczenie podatkowe z nowoczesnym prowadzeniem firmy. Zasada jest prosta: osoby, które złożą deklarację za 2025 rok za pośrednictwem aplikacji e-pity.pl, zyskują bezpłatny dostęp do programu firmly – obejmującego obsługę KSeF i zarządzanie firmą – aż do końca 2026 roku.

Z naszych badań wynika, że zaledwie 14% przedsiębiorców nie widzi trudności we wdrażaniu KSeF, co oznacza, że pozostali potrzebują realnego wsparcia: prostych rozwiązań, które nie obciążają ich budżetu w dobie rosnących kosztów prowadzenia działalności. Chcemy, by proces przejścia na e-faktury był dla samozatrudnionych i małych firm neutralny kosztowo, dlatego bezpłatny okres dostępu do narzędzia oferujemy aż do końca 2026 roku – komentuje Artur Kaczmarek, dyrektor ds. komunikacji w e-file.

Papierowe rachunki odchodzą do lamusa. Czy wiesz, gdzie teraz trafią faktury?

Od początku lutego najwięksi gracze na rynku wystawiają już faktury ustrukturyzowane. Dla mikrofirm oznacza to koniec czekania – e-faktura stała się codziennością przy rozliczaniu kosztów za paliwo, energię czy telefon.

Jak podkreśla Monika Piątkowska, niezależnie od tego, kiedy dana firma planuje pełne wdrożenie KSeF, już teraz musi zadbać o sprawny odbiór faktur od największych kontrahentów. Kluczowe znaczenie ma tu automatyzacja.

Obecnie każda firma, niezależnie od własnego terminu wdrożenia KSeF, musi operacyjnie zarządzić odbiorem faktur od największych kontrahentów. Z perspektywy płynności finansowej kluczowe jest, aby proces ten nie opierał się wyłącznie na ręcznym sprawdzaniu zasobów ministerialnych, lecz był zautomatyzowany. Brak narzędzia monitorującego spływ faktur w czasie rzeczywistym to ryzyko utraty kontroli nad dokumentacją kosztową, co może bezpośrednio rzutować na poprawność rozliczeń z fiskusem oraz płynność finansową firmy – podsumowuje doradczyni podatkowa e-pity.

„Program za jeden PIT” to szansa, by wejść w nowy system bez stresu i dodatkowych kosztów.

Szczegóły akcji oraz zasady udziału są dostępne na stronie: https://www.e-pity.pl/rozlicz-pit-i-odbierz-firmly-za-darmo-na-rok-2026/.

