Strzelanina w Austin. Sprawca miał na sobie bluzę z napisem „Własność Allaha”

Kim był Ndiaga Diagne? 53-latek z Senegalu uderzył w centrum Austin

Noc z soboty na niedzielę przyniosła tragiczne sceny przy West Sixth Street w Austin. W popularnym barze Buford’s, gdzie bawiła się lokalna młodzież, padły strzały, które pozbawiły życia dwie osoby, a czternaście innych raniły. Interweniujący funkcjonariusze zastrzelili agresora na miejscu. Śledczy intensywnie badają teraz, czy atak ma związek z niedawną ofensywą amerykańsko-izraelską na Iran, co sugerują liczne doniesienia medialne. Za masakrą stoi 53-letni Ndiaga Diagne, obywatel USA pochodzenia senegalskiego, który wcześniej mieszkał w Nowym Jorku. Funkcjonariusze weszli do jego domu, gdzie według medialnych doniesień z USA znaleźli flagę Iranu oraz fotografie przywódców tego państwa. W samochodzie sprawcy znajdował się Koran. Świadkowie zdarzenia zwrócili szczególną uwagę na ubiór napastnika – pod bluzą z napisem „Property of Allah” („Własność Allaha”) miał on nosić koszulkę z symboliką irańską.

FBI bada wątek terroryzmu. Strzały padły tuż po ataku na Iran

Dramat rozegrał się tuż przed godziną 2:00 w nocy, gdy w okolicy przebywały setki studentów z pobliskiego uniwersytetu. Lisa Davis, szefowa policji w Austin, przekazała, że 53-latek nie wszedł do lokalu, lecz prowadził ogień z ulicy, wykorzystując do tego karabin oraz pistolet. Mężczyzna zginął w trakcie wymiany ognia z przybyłymi patrolami. Obecnie trzy osoby spośród rannych walczą o życie w stanie krytycznym. Choć formalnie nie zakwalifikowano jeszcze ataku jako zamachu terrorystycznego, sprawę przejęły FBI oraz Narodowe Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu. Kluczowym tropem jest data ataku, który nastąpił zaledwie dobę po operacji wymierzonej w Iran i śmierci ajatollaha Alego Chameneiego. Diagne był postacią znaną organom ścigania, notowano go za konflikty z prawem zarówno w Teksasie, jak i Nowym Jorku. Pojawiają się również doniesienia o jego problemach ze zdrowiem psychicznym, mimo których w 2013 roku otrzymał amerykański paszport. Gubernator Greg Abbott zapowiedział surowe konsekwencje dla wszelkich prób przenoszenia międzynarodowych konfliktów na grunt stanu Teksas.