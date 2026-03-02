Donald Trump podaje datę końca wojny. Konkretny termin

Zofia Dąbrowska
2026-03-02 7:20

Czy obecne starcia na Bliskim Wschodzie to wstęp do globalnego konfliktu, a może krótka wymiana ciosów? Dziennikarze "Daily Mail" zapytali wprost amerykańskiego prezydenta o to, kiedy ustaną walki w regionie. Donald Trump, zamiast unikać odpowiedzi, wskazał konkretny termin zakończenia wojny z Iranem.

Donald Trump

Autor: MATT ROURKE/ Associated Press
Trump powiedział, kiedy skończy wojnę? Wskazał datę
Ali Laridżani ucina spekulacje o negocjacjach z USA. Iran chce walczyć dalej

Czy istnieje realna szansa na szybkie zawieszenie broni? Obecnie obserwujemy jedynie eskalację napięcia. Agencja AFP poinformowała choćby, że Wielka Brytania, Niemcy oraz Francja wydały w niedzielę wspólne oświadczenie, w którym zadeklarowały „gotowość na działania obronne”, aby „zniszczyć u źródła zdolność Iranu do wystrzeliwania rakiet i dronów”, o czym poinformowała agencja AFP. . Sytuacja wokół ewentualnych rozmów pokojowych jest niejasna. "Wall Street Journal" donosił początkowo, że Teheran tuż po amerykańsko-izraelskich atakach chciał wznowienia negocjacji nuklearnych. Informacje te zostały jednak stanowczo zdementowane.

„Nie będziemy negocjować ze Stanami Zjednoczonymi” – napisał na platformie X Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani.

Donald Trump przewiduje czas trwania operacji wojskowej

Przedstawiciel irańskich władz w dalszej części swojej wypowiedzi ostro skrytykował działania Białego Domu.

„Trump narzucił regionowi chaos swoimi fałszywymi nadziejami, a teraz martwi się o dodatkowe straty amerykańskie. Swoimi działaniami zamienił hasło »America First« na »Israel First«, poświęcając amerykańskich żołnierzy dla dążenia Izraela do dominacji” - dodał Laridżani.

Wątpliwości co do długości trwania wojny postanowili rozwiać dziennikarze brytyjskiego "Daily Mail", zadając bezpośrednie pytanie amerykańskiemu przywódcy. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie stosował uników i wskazał konkretny termin zakończenia działań zbrojnych, odnosząc się do wcześniejszych założeń.

"To zawsze był proces czterotygodniowy. Zakładaliśmy, że to potrwa około czterech tygodni. Zawsze chodziło o czterotygodniowy proces więc – jakkolwiek silnym i dużym krajem jest Iran – zajmie to cztery tygodnie lub mniej" - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych brytyjskiemu dziennikowi „Daily Mail”.

DONALD TRUMP
IRAN