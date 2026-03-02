Donald Trump podaje datę końca wojny. Konkretny termin

69

Ali Laridżani ucina spekulacje o negocjacjach z USA. Iran chce walczyć dalej

Czy istnieje realna szansa na szybkie zawieszenie broni? Obecnie obserwujemy jedynie eskalację napięcia. Agencja AFP poinformowała choćby, że Wielka Brytania, Niemcy oraz Francja wydały w niedzielę wspólne oświadczenie, w którym zadeklarowały „gotowość na działania obronne”, aby „zniszczyć u źródła zdolność Iranu do wystrzeliwania rakiet i dronów”, o czym poinformowała agencja AFP. . Sytuacja wokół ewentualnych rozmów pokojowych jest niejasna. "Wall Street Journal" donosił początkowo, że Teheran tuż po amerykańsko-izraelskich atakach chciał wznowienia negocjacji nuklearnych. Informacje te zostały jednak stanowczo zdementowane.

„Nie będziemy negocjować ze Stanami Zjednoczonymi” – napisał na platformie X Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani.

Donald Trump przewiduje czas trwania operacji wojskowej

Przedstawiciel irańskich władz w dalszej części swojej wypowiedzi ostro skrytykował działania Białego Domu.

„Trump narzucił regionowi chaos swoimi fałszywymi nadziejami, a teraz martwi się o dodatkowe straty amerykańskie. Swoimi działaniami zamienił hasło »America First« na »Israel First«, poświęcając amerykańskich żołnierzy dla dążenia Izraela do dominacji” - dodał Laridżani.

Wątpliwości co do długości trwania wojny postanowili rozwiać dziennikarze brytyjskiego "Daily Mail", zadając bezpośrednie pytanie amerykańskiemu przywódcy. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie stosował uników i wskazał konkretny termin zakończenia działań zbrojnych, odnosząc się do wcześniejszych założeń.