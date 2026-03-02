Iran szuka porozumienia z USA? Przedstawiciel reżimu miał wyjść z propozycją, teraz zaprzecza

Iran próbuje wrócić do dyplomacji?

Jak wynika z ustaleń redakcji, powołującej się na źródła wśród urzędników amerykańskich i arabskich, sugestia powrotu do rozmów miała pojawić się zaledwie kilka godzin po zerwaniu wcześniejszych negocjacji, co nastąpiło w efekcie zmasowanego ataku USA i Izraela na terytorium Iranu. W ocenie "The Wall Street Journal" inicjatywa ma być wyraźnym sygnałem świadczącym o wzmocnieniu pozycji polityka po śmierci najwyższego przywódcy, ajatollaha Alego Chameneiego.

Laridżani oświadczył natomiast w poniedziałek, że Teheran nie zamierza prowadzić negocjacji z Waszyngtonem. W osobnym wpisie stwierdził, że "Trump narzucił regionowi chaos swoimi fałszywymi nadziejami, a teraz martwi się o dodatkowe straty amerykańskie. Swoimi działaniami zamienił hasło »America First« na »Israel First«, poświęcając amerykańskich żołnierzy dla dążenia Izraela do dominacji".

Obecnie to właśnie Laridżani nadzoruje działania Teheranu w sferze obronności i bezpieczeństwa w obliczu trwającego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi oraz Izraelem. Polityk nie wchodzi jednak formalnie w skład tymczasowej trójki przywódczej, którą sformowano po śmierci Chameneiego. Grupę tę tworzą: prezydent Masud Pezeszkian, szef wymiaru sprawiedliwości Gholam-Hosejn Mohseni-Edżei oraz ajatollah Alireza Arafi.

Śmierć przywódcy i irański odwet

Przypomnijmy, że do gwałtownej eskalacji doszło w sobotę, gdy siły amerykańskie i izraelskie przeprowadziły uderzenie na Iran, w wyniku którego śmierć poniósł ajatollah Ali Chamenei oraz inni przedstawiciele najwyższych władz. Teheran zareagował natychmiastową serią ataków odwetowych, wymierzonych w Izrael, inne kraje regionu Bliskiego Wschodu oraz stacjonujące tam jednostki amerykańskie.

Donald Trump o dalszych krokach USA

W swoim niedzielnym wystąpieniu prezydent Donald Trump jasno zadeklarował, że amerykańska operacja wojskowa przeciwko Iranowi będzie kontynuowana aż do momentu osiągnięcia wszystkich wyznaczonych celów. Przywódca USA przyznał otwarcie, że działania te mogą wiązać się z kolejnymi ofiarami po stronie żołnierzy. Trump stwierdził również, że znaczna część irańskich wojskowych jest gotowa się poddać, a tamtejsi "patrioci" powinni wykorzystać obecną sytuację, aby "odzyskać swój kraj".

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael atakują Iran - zobacz zdjęcia [18+]:

