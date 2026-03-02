Trzy kraje Europy dołączą do wojny? "Gotowość do działania"

Francja, Niemcy i Wielka Brytania deklarują „gotowość na działania obronne”, aby "zniszczyć u źródła zdolność Iranu do wystrzeliwania rakiet i dronów"

W sobotę rano czasu polskiego zaczęła się kolejna wojna na Bliskim Wschodzie i wszystko niestety wskazuje na to, że może ona przerodzić się w szerszy konflikt. Początkowo Izrael zaatakował Iran, potem dołączyły USA. Iran w odpowiedzi ostrzelał nie tylko Izrael, ale też amerykańskie bazy w regionie, zabijając trzech żołnierzy USA. Drony i rakiety Izraela poleciały w stronę Libanu, władze ogłosiły jak zwykle w takich przypadkach, że to walka z Hezbollahem. Iran ostrzelał też Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie, w tym Dubaj, pożar wybuchł na terenie luksusowego hotelu. Teraz pojawiły się doniesienia związane z możliwym udziałem w wojnie państw europejskich. Trzy spośród nich - Francja, Niemcy i Wielka Brytania wydały w niedziele wspólne oświadczenie, w którym zadeklarowali „gotowość na działania obronne”, aby „zniszczyć u źródła zdolność Iranu do wystrzeliwania rakiet i dronów”, o czym poinformowała agencja AFP. W oświadczeniu dodano, że irańskie ataki „były wymierzone w ich [grupy E3, czyli tych państw] bliskich sojuszników, zagrażając także naszemu personelowi wojskowemu i cywilnemu w całym regionie”.

Brytyjczycy już włączeni do walki, francuski lotniskowiec opuścił Bałtyk

Nie są to tylko deklaracje. Brytyjczycy już włączyli się do walk, choć na razie na niewielką skalę. Myśliwiec Typhoon zestrzelił irańskiego drona lecącego w kierunku Kataru - od stycznia stacjonuje tam brytyjsko-katarska eskadra. Irańska rakieta trafiła też w bazę brytyjską na Cyprze, pociski poleciały również w kierunku baz międzynarodowych w regionie, w tym takich, gdzie znajdują się niemieccy żołnierze - w Jordanii i Iraku. Brak informacji o tym, by ktoś ucierpiał, a Niemcy zadeklarowali wręcz, że ich żołnierze nie byli bezpośrednim celem ataku. Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował w niedzielę, że Francja zwiększy obecność militarną w rejonie Zatoki Perskiej. Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle opuścił Morze Bałtyckie i kieruje się na południe, w rejon wschodniej części Morza Śródziemnego - podała w niedzielę wieczorem telewizja BFMTV. Niemcy także powtarzają to, co oficjalnie jest powodem tej wojny - że Ira musi wyrzec się dążenia do posiadania broni nuklearnej. Co z Polakami? Nasi żołnierze stacjonują w Libanie, Iraku oraz Turcji. Na razie brak doniesień o incydentach z ich udziałem, są w stanie podwyższonej gotowości bojowej.

Sonda Czy popierasz amerykańsko-izraelski atak na Iran? Tak. Nie.

BREAKING: Sir Keir Starmer has said British planes "are in the sky today" in the Middle East "as part of co-ordinated regional defensive operations to protect our people, our interests and our values".Latest 🔗https://t.co/FSh5d8PtO2📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/Wq5hRFk9fQ— Sky News (@SkyNews) February 28, 2026

Quiz o II wojnie światowej. Mniej niż 50%, to wstyd! Pytanie 1 z 15 O której godzinie niemieckie wojska zaatakowały Polskę 1 września 1939 r.? 4:45 4:34 5:30 Następne pytanie