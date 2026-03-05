Matura próbna 2026: matematyka. Uczniowie są przerażeni egzaminem! "To będzie jazda bez trzymanki!" [RELACJA NA ŻYWO 5.03.2026]

Matura próbna 2026: harmonogram
Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że próbne matury CKE 2026 odbędą się w dniach 4–6 marca 2026 roku. To ważne sprawdziany dla tegorocznych maturzystów – świetna okazja, aby przetestować swoją wiedzę, poznać format zadań i poczuć atmosferę prawdziwego egzaminu przed zbliżającym się właściwym egzaminem dojrzałości. Rozkład egzaminów, jaki proponuje CKE, to rozpoczęcie od języka polskiego na poziomie podstawowym. Kolejny dzień próbnych matur to matematyka, a 6 marca uczniowie zmierzą się z próbną maturą z języka angielskiego.
Matura próbna 2026 matematyka poziom podstawowy 5 marca 2026. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! RELACJA NA ŻYWO
Matura próbna 2026: matematyka poziom podstawowy. W czwartek, 5 marca maturzyści przystąpią do matury próbnej 2026 z matematyki. To drugi dzień zmagań z próbnym egzaminem dojrzałości i zdecydowanie najtrudniejszy. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze próbnej 2026 z matematyki? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań? Chcesz wiedzieć, czy dobrze odpowiedziałeś na pytania na maturze próbnej 2026 z matematyki na poziomie podstawowym?
Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury próbnej 2026 z matematyki!
Matura próbna 2026 matematyka. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE - RELACJA NA ŻYWO
8:20
Matma to będzie jazda bez trzymanki XDD #matura2026 pic.twitter.com/efOydCRrQH— Ney99 (@Ney9099) March 5, 2026
8:07
Uczniowie, którzy zdecydowali się przystąpić do matury próbnej 2026 CKE z matematyki, zaczynają już szukać przecieków. Czy pytania i odpowiedzi po raz kolejny wyciekły do internetu? Przypominamy, że każda informacja o ewentualnych przeciekach może być próbą oszustwa.
Warto także pamiętać, że nadchodząca matura jest tylko próbą sprawdzenia wiedzy uczniów!
8:02
Na dzisiaj powtórzyłam wszystkie modlitwy jakie znam, jest dobrze #matura2026— 𝓜.𐙚 | 𝓭𝓪𝔀𝓴𝓪 𝓮𝓻𝓪ও (@mpxrls) March 5, 2026
7:39
Przypominamy, że matura próbna z matematyki rozpocznie się o godz. 9:00.
7:24
Zaczynamy kolejny dzień relacji na żywo z próbnych matur 2026! Znajdziecie tu wszystkie informacje związane z egzaminem z matematyki.