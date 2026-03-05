Matura próbna 2026: matematyka. Uczniowie są przerażeni egzaminem! "To będzie jazda bez trzymanki!" [RELACJA NA ŻYWO 5.03.2026]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-03-05 8:32

Matura próbna 2026: matematyka relacja na żywo! W czwartek, 5.03.2026, punktualnie o godz. 9:00 rozpocznie się kolejna matura próbna 2026. Drugiego dnia uczniowie mierzą się z królową nauk, czyli matematyką. Jakie zadanie pojawią się w arkuszu CKE - to pytanie coraz częściej pojawia się w internetowej wyszukiwarce. W tym tekście znajdziecie arkusze CKE, pytania i odpowiedzi z matury próbnej z matematyki. Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

Matura próbna 2026: matematyka. Arkusze CKE, odpowiedzi, przecieki z próbnej matematyki [RELACJA NA ŻYWO 5.03.2026]

i

Autor: Super Express

Matura próbna 2026: harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że próbne matury CKE 2026 odbędą się w dniach 4–6 marca 2026 roku. To ważne sprawdziany dla tegorocznych maturzystów – świetna okazja, aby przetestować swoją wiedzę, poznać format zadań i poczuć atmosferę prawdziwego egzaminu przed zbliżającym się właściwym egzaminem dojrzałości. Rozkład egzaminów, jaki proponuje CKE, to rozpoczęcie od języka polskiego na poziomie podstawowym. Kolejny dzień próbnych matur to matematyka, a 6 marca uczniowie zmierzą się z próbną maturą z języka angielskiego.

Czytaj: Matura próbna 2026: polski. Mamy odpowiedzi, arkusze CKE i rozwiązania zadań z polskiego!

Matura próbna 2026 matematyka poziom podstawowy 5 marca 2026. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! RELACJA NA ŻYWO

Matura próbna 2026: matematyka poziom podstawowy. W czwartek, 5 marca maturzyści przystąpią do matury próbnej 2026 z matematyki. To drugi dzień zmagań z próbnym egzaminem dojrzałości i zdecydowanie najtrudniejszy. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze próbnej 2026 z matematyki? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań? Chcesz wiedzieć, czy dobrze odpowiedziałeś na pytania na maturze próbnej 2026 z matematyki na poziomie podstawowym?

Matura 2025: matematyka 6.05.2025. Arkusze CKE i odpowiedzi. Poziom podstawowy 1 i 2 część [Formuła 2023]
Galeria zdjęć 57

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury próbnej 2026 z matematyki!

Na żywo

Matura próbna 2026 matematyka. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE - RELACJA NA ŻYWO

8:32

Próbna matura 2026 z matematyki. Przecieki! 5.03.2026
Próbna matura 2026 z matematyki. Przecieki! 5.03.2026

8:20

8:07

Uczniowie, którzy zdecydowali się przystąpić do matury próbnej 2026 CKE z matematyki, zaczynają już szukać przecieków. Czy pytania i odpowiedzi po raz kolejny wyciekły do internetu? Przypominamy, że każda informacja o ewentualnych przeciekach może być próbą oszustwa.

Warto także pamiętać, że nadchodząca matura jest tylko próbą sprawdzenia wiedzy uczniów!

8:02

7:54

Próbna matura 2026 z matematyki. Arkusz CKE znajdziesz tutaj! 5.03.2026
Próbna matura 2026 z matematyki. Arkusz CKE znajdziesz tutaj! 5.03.2026

7:39

Przypominamy, że matura próbna z matematyki rozpocznie się o godz. 9:00.

7:24

Zaczynamy kolejny dzień relacji na żywo z próbnych matur 2026! Znajdziecie tu wszystkie informacje związane z egzaminem z matematyki.

Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATEMATYKA ODPOWIEDZI
MATURA MATEMATYKA
MATEMATYKA NA MATURZE
MATURA
ARKUSZE MATEMATYKA
MATURA PRÓBNA
MATEMATYKA ARKUSZE
MATEMATYKA
MATEMATYKA MATURA
PRÓBNA MATURA