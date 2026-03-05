Matura próbna 2026: matematyka. Uczniowie są przerażeni egzaminem! "To będzie jazda bez trzymanki!" [RELACJA NA ŻYWO 5.03.2026]

Matura próbna 2026: harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że próbne matury CKE 2026 odbędą się w dniach 4–6 marca 2026 roku. To ważne sprawdziany dla tegorocznych maturzystów – świetna okazja, aby przetestować swoją wiedzę, poznać format zadań i poczuć atmosferę prawdziwego egzaminu przed zbliżającym się właściwym egzaminem dojrzałości. Rozkład egzaminów, jaki proponuje CKE, to rozpoczęcie od języka polskiego na poziomie podstawowym. Kolejny dzień próbnych matur to matematyka, a 6 marca uczniowie zmierzą się z próbną maturą z języka angielskiego.

Czytaj: Matura próbna 2026: polski. Mamy odpowiedzi, arkusze CKE i rozwiązania zadań z polskiego!

Matura próbna 2026 matematyka poziom podstawowy 5 marca 2026. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! RELACJA NA ŻYWO

Matura próbna 2026: matematyka poziom podstawowy. W czwartek, 5 marca maturzyści przystąpią do matury próbnej 2026 z matematyki. To drugi dzień zmagań z próbnym egzaminem dojrzałości i zdecydowanie najtrudniejszy. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze próbnej 2026 z matematyki? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań? Chcesz wiedzieć, czy dobrze odpowiedziałeś na pytania na maturze próbnej 2026 z matematyki na poziomie podstawowym?

57

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury próbnej 2026 z matematyki!

Odśwież relację