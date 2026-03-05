Próbna matura 2026 z matematyki. Arkusz CKE znajdziesz tutaj! 5.03.2026

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-03-05 7:35

Kolejny dzień zmagań z maturami próbnymi! W czwartek, 5.03.2026 maturzyści zmierzą się z arkuszami CKE z matematyki. Co Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała tym razem? W tym tekście sprawdzisz arkusz PDF, zadania do rozwiązania.

Próbne matury CKE zaplanowała w dniach 4–6 marca 2026 roku. Próbna matura z języka polskiego już się odbyła. Chociaż od egzaminów próbnych w teorii niewiele zależy, maturzyści podchodzą do nich bardzo poważnie - arkusze badają bowiem poziom ich przygotowania do matury. Na ile są przygotowani? Czy gdyby była to "prawdziwa" matura, to zdaliby egzamin? W jakim stopniu potrafią opanować stres? Na te i wiele innych pytań ma odpowiedzieć właśnie matura próbna. W czwartek, 5 marca uczniowie zmierzą się z matematyką, a kolejnego dnia z próbną maturą z języka angielskiego. Arkusze otworzą we wszystkich szkołach o godzinie 9.00. 

Sprawdź: Matura próbna CKE 2026. Pełny harmonogram i najważniejsze informacje

Zobacz naszą relację na żywo: Matura próbna 2026: matematyka. Arkusze CKE, odpowiedzi, przecieki z próbnej matematyki [RELACJA NA ŻYWO 5.03.2026]

Tutaj publikujemy arkusze z zeszłego roku. Gdy CKE opublikuje tegoroczne arkusze, pojawią się w tym miejscu. Matura próbna matematyka. Arkusze CKE 5.03.2026 

Matura 2025: matematyka 6.05.2025. ODPOWIEDZI z matematyki. Zobacz rozwiązane zadania [Formuła 2023]
Galeria zdjęć 26

Próbna matura z matematyki 5.03.2026. Arkusze CKE

W czwartek 5 marca uczniowie zmierzą się z matematyką. Dla niektórych to najtrudniejszy egzamin! czy poradzą sobie z zadaniami zaproponowanymi przez CKE? W naszym artykule sprawdzicie, jak wam się to udało! Będzie on aktualizowany na bieżąco. Umieścimy tutaj arkusz PDF a także sugerowane odpowiedzi. Zadania rozwiąże nasz ekspert. Na oficjalny klucz odpowiedzi od CKE trzeba będzie jednak poczekać. Arkusze zadań CKE z matury próbnej 2026 z matematyki opublikujemy tutaj, gdy tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Artykuł będzie aktualizowany

2025_05_05_Matura Short
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATURA
MATEMATYKA