Próbna matura 2026 z matematyki. Arkusz CKE znajdziesz tutaj! 5.03.2026

Próbne matury CKE zaplanowała w dniach 4–6 marca 2026 roku. Próbna matura z języka polskiego już się odbyła. Chociaż od egzaminów próbnych w teorii niewiele zależy, maturzyści podchodzą do nich bardzo poważnie - arkusze badają bowiem poziom ich przygotowania do matury. Na ile są przygotowani? Czy gdyby była to "prawdziwa" matura, to zdaliby egzamin? W jakim stopniu potrafią opanować stres? Na te i wiele innych pytań ma odpowiedzieć właśnie matura próbna. W czwartek, 5 marca uczniowie zmierzą się z matematyką, a kolejnego dnia z próbną maturą z języka angielskiego. Arkusze otworzą we wszystkich szkołach o godzinie 9.00.

Tutaj publikujemy arkusze z zeszłego roku. Gdy CKE opublikuje tegoroczne arkusze, pojawią się w tym miejscu. Matura próbna matematyka. Arkusze CKE 5.03.2026

Próbna matura z matematyki 5.03.2026. Arkusze CKE

W czwartek 5 marca uczniowie zmierzą się z matematyką. Dla niektórych to najtrudniejszy egzamin! czy poradzą sobie z zadaniami zaproponowanymi przez CKE? W naszym artykule sprawdzicie, jak wam się to udało! Będzie on aktualizowany na bieżąco. Umieścimy tutaj arkusz PDF a także sugerowane odpowiedzi. Zadania rozwiąże nasz ekspert. Na oficjalny klucz odpowiedzi od CKE trzeba będzie jednak poczekać. Arkusze zadań CKE z matury próbnej 2026 z matematyki opublikujemy tutaj, gdy tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

