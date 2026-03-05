Iran grozi atakiem na izraelski atom. Wskazano konkretny cel

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-03-05 7:03

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wystosował poważne ostrzeżenie pod adresem Tel Awiwu. W przypadku prób obalenia władz w Teheranie przez USA i Izrael, celem odwetowego uderzenia ma stać się ośrodek w Dimonie. To kluczowy i najlepiej strzeżony obiekt nuklearny w regionie, co budzi uzasadnione obawy o dalszą, niebezpieczną eskalację konfliktu.

Iran relacja

i

Autor: Associated Press

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wybiera cel w Izraelu

Agencja ISNA opublikowała oficjalny komunikat Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w którym ostrzega przed uderzeniem w strategiczną infrastrukturę przeciwnika. Zgodnie z przekazem cytowanym przez portal Iran International, wojskowi z Teheranu zapowiadają, że jeśli Waszyngton i Tel Awiw będą dążyć do siłowej zmiany obecnego reżimu, odpowiedź będzie bezwzględna. W najbliższym czasie operacje militarne mają stać się znacznie bardziej rozległe i intensywne. Głównym celem ma stać się Centrum Badań Jądrowych im. Szymona Peresa, zlokalizowane w pobliżu miasta Dimona na pustyni Negew. To właśnie w tym silnie strzeżonym kompleksie, jak wskazują liczne raporty międzynarodowych ekspertów, inżynierowie z Izraela mieli opracować technologię produkcji głowic atomowych oraz rozwijać swój program nuklearny.

Niejawny program atomowy i determinacja Teheranu

Władze w Jerozolimie od dziesięcioleci konsekwentnie nie potwierdzają oficjalnie posiadaniu arsenału jądrowego, ale też nie zaprzeczają tym doniesieniom. W kontekście toczących się walk na Bliskim Wschodzie scenariusz wykorzystania broni atomowej budzi jednak coraz większy niepokój. Ryzyko eskalacji do tego poziomu rośnie, zwłaszcza że inwazja lądowa na Iran wiąże się z ogromnymi trudnościami ze względu na górzyste ukształtowanie terenu. Irańczycy wykazują ogromną determinację w obronie przed izraelsko-amerykańską ofensywą i deklarują, że pod żadnym pozorem nie zamierzają się poddawać.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie uległa drastycznemu zaostrzeniu 28 lutego, kiedy połączone siły Stanów Zjednoczonych i Izraela przeprowadziły zmasowane naloty na irańskie terytorium. W trakcie tych operacji śmierć poniósł Najwyższy Przywódca, Ali Chamenei. Reakcja Teheranu na te wydarzenia była błyskawiczna. Irańska armia wystrzeliła rakiety i wysłała roje dronów bojowych nie tylko w kierunku Izraela, ale także na cele w państwach Zatoki Perskiej, gdzie stacjonują wojska amerykańskie oraz znajduje się ich infrastruktura.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZRAEL
IRAN