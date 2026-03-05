Pentagon o Polsce i broni nuklearnej. Zdecydowany sprzeciw

Stany Zjednoczone sprzeciwiają się propozycjom podzielenia się przez Francję z Polską bronią nuklearną

"Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować” - napisał na X Donald Tusk, mając na myśli propozycję Emmanuela Macrona. Prezydent Francji ogłosił, że osiem krajów zgodziło się wziąć udział w zaproponowanym przez Francję rozszerzonym odstraszaniu nuklearnym. Wśród tych krajów wymienił Polskę. "Polska należy do tych krajów, z którymi dialog już się rozpoczął i z którymi będzie pogłębiany. (...) Tak więc, można przewidzieć, że pewnego dnia francuskie samoloty z bronią nuklearną będą mogły być rozmieszczone w Polsce, jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której można zacząć rozważać użycie tej broni. Nie wybiegając tak daleko, można przewidzieć udział przedstawicieli Polski we francuskich ćwiczeniach nuklearnych albo wizyty w obiektach nuklearnych we Francji, w Ile Longue, czy we francuskich bazach nuklearnych" - skomentował dla PAP Jean-Louis Lozier, ekspert Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Co na to Ameryka? Jak się okazuje, jest temu wszystkiemu przeciwna.

"Tak, myślę, że próbowalibyśmy ich od tego odwieść. Myślę, że, oczywiście, co najmniej stanowczo byśmy się temu sprzeciwiali"

"Nie słyszałem wiarygodnych informacji na temat tego, by europejskie rządy naprawdę myślały o niezależnym nabyciu (broni atomowej) i złamaniu ich zobowiązań wynikających z Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej" - powiedział wiceszef Pentagonu Elbridge Colby, zapytany podczas spotkania w think tanku Council on Foreign Relations o komentarz na temat ewentualnego rozszerzenia francuskiego czy brytyjskiego parasola nuklearnego na inne kraje Europy. Gdy adło pytanie o to, czyt Waszyngton aktywnie sprzeciwiałby się rozwijaniu zdolności nuklearnych przez nowe kra, potwierdził: "Tak, myślę, że próbowalibyśmy ich od tego odwieść. Myślę, że, oczywiście, co najmniej stanowczo byśmy się temu sprzeciwiali. To hipotetyczne, ale jesteśmy przeciwni takiej ewentualności". Tymczasem szef polskiego MSZ Radosław Sikorski podkreśla, że na razie można mówić tylko o rozmowach i do konkretnych decyzji w sprawie broni nuklearnej i Polski jest jeszcze daleko.

