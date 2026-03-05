Sztuczna inteligencja oceniła miasta w Małopolsce. Wskazała najtrudniejsze miejsce do życia

Sztuczna inteligencja analizuje dane z Małopolski

Stolica województwa małopolskiego powszechnie kojarzona jest z sukcesem, turystyką oraz dynamicznym rynkiem pracy, ale region ten jest mocno zróżnicowany. Codzienność poza Krakowem bywa sporym wyzwaniem, co potwierdzają najnowsze analizy przeprowadzone przez sztuczną inteligencję. Algorytmy wzięły pod lupę szereg czynników, w tym wysokość wynagrodzeń, dostępność ofert zatrudnienia, stan infrastruktury oraz ruchy migracyjne ludności. Na podstawie tych danych wyłoniono miejscowość, która w statystykach wypada najmniej korzystnie.

Nowy Sącz z niechlubnym wynikiem w analizie danych

Obliczenia wskazują, że z największymi trudnościami mierzą się mieszkańcy Nowego Sącza. Jest to ośrodek o bogatej przeszłości, który cieszy się prawami miejskimi od 1292 roku i jest malowniczo usytuowany w widłach rzek Poprad oraz Kamienica. Choć zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, zabytkowy rynek i górskie otoczenie tworzą obraz idealny na pocztówkę, liczby mówią co innego. Według AI, twarde dane statystyczne brutalnie weryfikują turystyczny wizerunek tego miejsca.

Problemy demograficzne i ucieczka młodych z Nowego Sącza

Kluczowym wyzwaniem dla lokalnej społeczności jest masowy odpływ młodego pokolenia. Absolwenci szkół rzadko wiążą swoją przyszłość z rodzinnym miastem, wybierając częściej emigrację zarobkową lub przeprowadzkę do stolicy Małopolski. Taka tendencja prowadzi do niebezpiecznej stagnacji demograficznej oraz gospodarczej, co bezpośrednio obniża wskaźniki jakości życia.

Należy jednak pamiętać, że surowe zestawienia liczbowe nie oddają pełnego obrazu rzeczywistości. Dla wielu osób decydujące znaczenie mają czynniki niemierzalne, takie jak specyficzny klimat miejsca, bliskość terenów zielonych czy silne więzi sąsiedzkie. Nowy Sącz wciąż pełni funkcję istotnego ośrodka w południowej części województwa i dla licznej grupy obywateli pozostaje atrakcyjnym miejscem do założenia domu.

Atrakcje turystyczne i zabytki w Nowym Sączu

Mimo krytycznych ocen w rankingach ekonomicznych, miasto posiada niezaprzeczalne walory turystyczne i historyczne. Centralnym punktem jest odrestaurowany po wojennych zniszczeniach rynek z ratuszem, gdzie wciąż czuć ducha dawnych wieków. Spacerując po okolicy, można natknąć się na zachowane fragmenty średniowiecznych fortyfikacji oraz ruiny zamku królewskiego wzniesionego za czasów Kazimierza Wielkiego.

Wizytówką regionu jest imponujący Sądecki Park Etnograficzny, będący skansenem przybliżającym kulturę dawnych osadników. Lokalizacja miasta sprawia, że stanowi ono doskonałą bazę wypadową w pasmo Beskidu Sądeckiego. W bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonują znane w całej Polsce uzdrowiska, takie jak Krynica-Zdrój, Muszyna czy Piwniczna-Zdrój.