Najlepsza szkoła podstawowa w Małopolsce. Placówka z Krakowa tuż za podium w kraju

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-03-02 10:54

Serwis WaszaEdukacja.pl udostępnił właśnie długo wyczekiwany Ogólnopolski Ranking Szkół Podstawowych 2026. To zestawienie dokładnie weryfikuje poziom nauczania w tysiącach placówek oświatowych w całej Polsce. W bieżącym roku pod lupę wzięto ponad 9 tysięcy szkół, uwzględniając zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Najwyżej oceniona podstawówka z naszego regionu uplasowała się na wysokiej, czwartej pozycji w skali całego kraju.

Są wyniki prestiżowego rankingu. Oto najlepsza szkoła podstawowa w Małopolsce

i

Autor: Mach240390/ CC BY-SA 4.0
  • Autorzy zestawienia z portalu WaszaEdukacja.pl przeanalizowali dane pochodzące z przeszło 9 tysięcy placówek o statusie publicznym oraz niepublicznym.
  • O ostatecznej pozycji w tabeli decydowały rezultaty egzaminów ósmoklasisty oraz osiągnięcia wychowanków w olimpiadach, a źródłem informacji były CKE, OKE i resort edukacji.
  • Twórcy raportu zaznaczają, że choć liczby są wskaźnikiem obiektywnym, rodzice powinni przy wyborze pamiętać też o klimacie w szkole czy bezpieczeństwie uczniów.

Ranking Szkół Podstawowych 2026. SP nr 33 liderem w Małopolsce

Najnowsze zestawienie przygotowane przez portal edukacyjny przynosi świetne wieści dla stolicy Małopolski. Jedna z krakowskich placówek zameldowała się w ścisłej czołówce, zajmując czwarte miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej. Mowa o Szkole Podstawowej nr 33 im. Króla Stefana Batorego, która tym samym zyskała tytuł najlepszej podstawówki w całym województwie małopolskim. Wyższe noty uzyskały jedynie dwie placówki ze stolicy: SP nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom i Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47, a także białostocka Szkoła Podstawowa nr 53. Jeśli chodzi o lokalne podwórko, kolejne miejsca na podium w Krakowie przypadły Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 oraz Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej.

Metodologia rankingu WaszaEdukacja.pl. Co decydowało o wynikach?

Twórcy raportu zapewniają, że ich analiza opiera się wyłącznie na twardych danych, co ma gwarantować pełen obiektywizm i rzetelność zestawienia. Kluczowym kryterium były oficjalne wyniki egzaminów ósmoklasisty z matematyki, języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Dane te zostały pobrane bezpośrednio z systemów Centralnej oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Istotnym elementem oceny były także sukcesy uczniów w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, o których informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzięki takiemu doborowi kryteriów widać nie tylko skuteczność w nauczaniu podstawy programowej, ale także umiejętność pracy z wybitnie uzdolnioną młodzieżą.

