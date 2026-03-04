Matura próbna 2026 z języka polskiego. PRZECIEKI już w internecie? Arkusze CKE, odpowiedzi [NA ŻYWO]

4 marca 2026 r., godz. 9:00 – próbna matura z języka polskiego

Czas trwania egzaminu: 240 minut

Arkusz w Formule 2023, zadania wcześniej niepublikowane

Egzamin ma charakter informacyjny i diagnostyczny

Matura główna 2026 rozpocznie się 4 maja 2026 r.

W środę, 4 marca 2026 roku o godz. 9:00 rozpocznie się próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin potrwa 240 minut i będzie pierwszym sprawdzianem w ramach marcowej sesji próbnych egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Arkusze zostaną opublikowane na stronach CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu egzaminu, o godzinie jego rozpoczęcia.

Próbny egzamin maturalny przygotowany przez CKE ma charakter informacyjny i diagnostyczny. Umożliwia uczniom zapoznanie się z formułą arkusza w tzw. Formule 2023 oraz ocenę poziomu przygotowania do właściwego egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie rekomenduje wystawiania ocen na podstawie wyników próbnej matury.

Arkusze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego zawierają zadania wcześniej niepublikowane. Materiały egzaminacyjne najpierw trafią do dyrektorów szkół, a następnie – o godz. 9:00 w dniu egzaminu – zostaną udostępnione publicznie. Arkusze wraz z sugerowanymi odpowiedziami znajdziecie w naszym artykule. Odpowiedzi przygotuje nasz ekspert.

Harmonogram próbnej matury 2026 – poziom podstawowy

Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych odbędą się w marcu:

4 marca 2026 r. (środa), godz. 9:00 – język polski (240 minut)

5 marca 2026 r. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

6 marca 2026 r. (piątek), godz. 9:00 – język angielski

Śledź naszą relację na żywo z próbnej matury 2026 z języka polskiego. Na bieżąco będziemy publikować informacje o przebiegu egzaminu, pierwsze reakcje uczniów oraz szczegóły dotyczące arkusza CKE. Jeśli chcesz wiedzieć, z czym mierzą się maturzyści i jakie tematy pojawiły się na teście, odświeżaj stronę i bądź z nami przez cały czas trwania egzaminu.

Próbna matura 2026 z języka polskiego. Internet pełen przecieków: „Mam cały arkusz" [4.03.2026]
W środę, 4 marca rusza kolejna część próbnych matury 2026 CKE. Na kilkanaście minut przed egzaminem z języka polskiego internet zalała fala rzekomych „przecieków". W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy obiecujące cały arkusz CKE jeszcze przed egzaminem. Eksperci i nauczyciele uspokajają: nie warto wierzyć w takie informacje, bo mogą być próbą oszustwa lub wyłudzenia.

5 marca 2026 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

Kiedy odpowiedzi z matury próbnej z polskiego? Arkusze wraz z sugerowanymi odpowiedziami znajdziecie w naszym artykule. Odpowiedzi przygotuje nasz ekspert.

Matura próbna 2026: język polski. Rozpoczął się pierwszy dzień próbnych egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Choć to jedynie przygotowanie do właściwej matury, uczniowie traktują go bardzo poważnie.

Próbna matura 2026 z polskiego. Przecieki w internecie: odpowiedzi, arkusze CKE

uczniów V klas techników,

uczniów II klas branżowych szkół II stopnia. Egzamin obejmuje część pisemną matury w Formule 2023 – zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Egzaminy na poziomie rozszerzonym odbywają się w styczniu oraz w marcu. 7:05 Arkusz składa się z części testowej oraz wypracowania. Egzamin przygotowany przez CKE ma charakter: informacyjny – pozwala zapoznać się z formułą arkusza,

diagnostyczny – umożliwia ocenę poziomu przygotowania. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie rekomenduje wystawiania ocen na podstawie wyników próbnej matury. 7:02 W środę, 4 marca 2026 roku, punktualnie o godz. 9:00 rozpocznie się próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin potrwa 240 minut. To pierwszy z trzech obowiązkowych sprawdzianów w ramach marcowej sesji próbnej organizowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

