Matura próbna 2026 z języka polskiego. PRZECIEKI już w internecie? Arkusze CKE, odpowiedzi [NA ŻYWO]

Jacek Chlewicki
2026-03-04 6:59

Matura próbna 2026. W środę 4 marca o godz. 9 maturzyści w całej Polsce rozpoczną próbną maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin potrwa 240 minut i zainauguruje marcową serię testów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To pierwszy poważny sprawdzian przed majową maturą 2026. W naszej relacji na żywo znajdziecie przecieki, komentarze, arkusze cke i odpowiedzi.

  • 4 marca 2026 r., godz. 9:00 – próbna matura z języka polskiego
  • Czas trwania egzaminu: 240 minut
  • Arkusz w Formule 2023, zadania wcześniej niepublikowane
  • Egzamin ma charakter informacyjny i diagnostyczny
  • Matura główna 2026 rozpocznie się 4 maja 2026 r.

W środę, 4 marca 2026 roku o godz. 9:00 rozpocznie się próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin potrwa 240 minut i będzie pierwszym sprawdzianem w ramach marcowej sesji próbnych egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Arkusze zostaną opublikowane na stronach CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu egzaminu, o godzinie jego rozpoczęcia.

Próbny egzamin maturalny przygotowany przez CKE ma charakter informacyjny i diagnostyczny. Umożliwia uczniom zapoznanie się z formułą arkusza w tzw. Formule 2023 oraz ocenę poziomu przygotowania do właściwego egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie rekomenduje wystawiania ocen na podstawie wyników próbnej matury.

Arkusze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego zawierają zadania wcześniej niepublikowane. Materiały egzaminacyjne najpierw trafią do dyrektorów szkół, a następnie – o godz. 9:00 w dniu egzaminu – zostaną udostępnione publicznie. Arkusze wraz z sugerowanymi odpowiedziami znajdziecie w naszym artykule. Odpowiedzi przygotuje nasz ekspert. 

Harmonogram próbnej matury 2026 – poziom podstawowy

Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych odbędą się w marcu:

  • 4 marca 2026 r. (środa), godz. 9:00 – język polski (240 minut)
  • 5 marca 2026 r. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 6 marca 2026 r. (piątek), godz. 9:00 – język angielski

Śledź naszą relację na żywo z próbnej matury 2026 z języka polskiego. Na bieżąco będziemy publikować informacje o przebiegu egzaminu, pierwsze reakcje uczniów oraz szczegóły dotyczące arkusza CKE. Jeśli chcesz wiedzieć, z czym mierzą się maturzyści i jakie tematy pojawiły się na teście, odświeżaj stronę i bądź z nami przez cały czas trwania egzaminu.

Na żywo

Matura próbna 2026: JĘZYK POLSKI - arkusze CKE, odpowiedzi, komentarze

7:53

Próbna matura 2026 z języka polskiego. Internet pełen przecieków: „Mam cały arkusz” [4.03.2026]
W środę, 4 marca rusza kolejna część próbnych matury 2026 CKE. Na kilkanaście minut przed egzaminem z języka polskiego internet zalała fala rzekomych „przecieków”. W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy obiecujące cały arkusz CKE jeszcze przed egzaminem. Eksperci i nauczyciele uspokajają: nie warto wierzyć w takie informacje, bo mogą być próbą oszustwa lub wyłudzenia.

7:39

Harmonogram próbnej matury 2026 – poziom podstawowy

Egzaminy obowiązkowe w marcu:

  • 4 marca 2026 (środa), godz. 9:00 – język polski (240 minut)
  • 5 marca 2026 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 6 marca 2026 (piątek), godz. 9:00 – język angielski

7:27

Kiedy odpowiedzi z matury próbnej z polskiego?

Arkusze wraz z sugerowanymi odpowiedziami znajdziecie w naszym artykule. Odpowiedzi przygotuje nasz ekspert.

7:20

Matura próbna 2026: polski. Arkusze CKE, odpowiedzi i pytania do próbnej matury z polskiego [4.03.2026]

Matura próbna 2026: język polski. Rozpoczął się pierwszy dzień próbnych egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Choć to jedynie przygotowanie do właściwej matury, uczniowie traktują go bardzo poważnie.

7:14

Matura próbna 2026: Przecieki, arkusze, odpowiedzi

7:12

Kto przystępuje do próbnej matury?

Próbny egzamin maturalny przygotowany przez CKE jest skierowany do:

  • uczniów IV klas liceów ogólnokształcących,
  • uczniów V klas techników,
  • uczniów II klas branżowych szkół II stopnia.

Egzamin obejmuje część pisemną matury w Formule 2023 – zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Egzaminy na poziomie rozszerzonym odbywają się w styczniu oraz w marcu.

7:05

Arkusz składa się z części testowej oraz wypracowania.

Egzamin przygotowany przez CKE ma charakter:

  • informacyjny – pozwala zapoznać się z formułą arkusza,
  • diagnostyczny – umożliwia ocenę poziomu przygotowania.

Centralna Komisja Egzaminacyjna nie rekomenduje wystawiania ocen na podstawie wyników próbnej matury.

7:02

W środę, 4 marca 2026 roku, punktualnie o godz. 9:00 rozpocznie się próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin potrwa 240 minut. To pierwszy z trzech obowiązkowych sprawdzianów w ramach marcowej sesji próbnej organizowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

