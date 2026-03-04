Próbna matura 2026 z języka polskiego. Internet pełen przecieków: „Mam cały arkusz” [4.03.2026]

Harmonogram próbnych matur CKE 2026

Harmonogram marcowych próbnych matur CKE 2026 wygląda następująco:

4 marca 2026 r. (środa), godz. 9:00 – język polski (240 minut)

5 marca 2026 r. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

6 marca 2026 r. (piątek), godz. 9:00 – język angielski

Próbna matura z języka polskiego 2026 rozpocznie się w środę, 4 marca 2026 roku o godzinie 9:00. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 240 minut i będzie pierwszym sprawdzianem w ramach marcowej sesji próbnych egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To właśnie ten egzamin tradycyjnie budzi najwięcej emocji wśród maturzystów – i jak co roku, tuż przed nim w sieci zaczynają krążyć rzekome „przecieki”.

Przecieki z próbnej matury z polskiego 2025. „Cały arkusz już jest”

Na platformach społecznościowych, szczególnie na X, pojawiły się wpisy sugerujące, że ktoś posiada „cały arkusz z próbnej matury z polskiego CKE” i może go udostępnić jeszcze przed egzaminem. Takie informacje szybko się rozchodzą, a uczniowie – zestresowani i spragnieni pewności – gorączkowo zaczynają ich szukać.

Problem w tym, że arkusze egzaminacyjne nie są publikowane wcześniej. Zgodnie z zasadami CKE, materiały egzaminacyjne zostaną udostępnione dopiero w dniu egzaminu, dokładnie o godzinie jego rozpoczęcia, na oficjalnych stronach CKE oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Każda „oferta” wcześniejszego dostępu do arkusza powinna więc zapalić czerwoną lampkę.

Przecieki z próbnej matury 2026 z polskiego. Eksperci biją na alarm!

Przecieki z próbnej matury z języka polskiego 2026 to w zdecydowanej większości fake newsy lub próby naciągania uczniów. Zamiast ryzykować, lepiej skupić się na powtórkach, analizie lektur, ćwiczeniu wypracowań i rozwiązywaniu arkuszy z poprzednich lat.

Próbna matura ma przede wszystkim sprawdzić poziom przygotowania i pomóc wyłapać braki przed właściwym egzaminem. Nawet jeśli wynik nie będzie idealny, to właśnie teraz jest najlepszy moment, by wyciągnąć wnioski – bez stresu, bez konsekwencji i bez wiary w internetowe „cuda”.