Próbna matura 2026 z polskiego. Przecieki w internecie: odpowiedzi, arkusze CKE

Próbna matura z języka polskiego odbędzie się 4 marca 2026 r. o godz. 9:00

Arkusze zawierają zadania wcześniej niepublikowane

Materiały najpierw trafiają do dyrektorów szkół, potem są publikowane online

Egzamin ma charakter informacyjny i diagnostyczny

Matura właściwa rozpocznie się 4 maja 2026 r.

Matura próbna 2026: język polski. W środę, 4 marca 2026 roku o godz. 9 rozpocznie się próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin potrwa 240 minut i zostanie przeprowadzony w Formule 2023. Wraz ze zbliżającym się terminem pojawiają się pytania o ewentualne przecieki arkuszy. Z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika jednak, że materiały mają zostać udostępnione w ściśle określony sposób.

CKE wskazuje, że w przypadku próbnych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych – języka polskiego, matematyki i języka angielskiego – szkołom zostaną udostępnione arkusze zawierające zadania wcześniej niepublikowane. Materiały egzaminacyjne w pierwszej kolejności trafiają do dyrektorów szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Dopiero w dniu egzaminu, o godzinie wskazanej w harmonogramie, arkusze są publikowane na stronach internetowych CKE oraz OKE.

Czy możliwe są przecieki?

Procedura przekazywania arkuszy zakłada wcześniejsze udostępnienie ich wyłącznie dyrektorom szkół, tak aby mogli przygotować odpowiednią liczbę kopii dla uczniów. Egzamin ma być przeprowadzony w warunkach zbliżonych do właściwej matury – z zachowaniem zasad samodzielnej pracy i nadzoru.

CKE podkreśla, że przeprowadzenie egzaminu próbnego jest dobrowolne, a jego celem jest umożliwienie uczniom pracy z arkuszem w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań oraz diagnoza poziomu przygotowania. Komisja nie rekomenduje wystawiania ocen na podstawie wyników próbnej matury. Arkusze zawierają zadania wcześniej niepublikowane, co oznacza, że ich treść nie była wcześniej dostępna w oficjalnych materiałach egzaminacyjnych.

